交際から10年…シン・ミナとキム・ウビン、結婚を発表　12月20日にソウルで結婚式 | RBB TODAY

長らく交際を続けてきた女優シン・ミナ（41）と俳優キム・ウビン（36）が、ついに結婚する。

11月20日、2人の所属事務所AMエンターテインメントは公式立場を発表し、「俳優シン・ミナと俳優キム・ウビンが、長い交際で積んできた厚い信頼をもとに、お互いの同伴者になることを約束した」と明らかにした。

続けて、「2人の結婚式は来る12月20日、ソウルの某所で両家の家族と親戚、近しい知人の方々をお迎えして、非公開で進行される予定」と述べた。

さらに「人生の大切な決定を下した2人のこれからの歩みに、温かい応援と祝福をお送りくださるようお願い申し上げ、今後も2人とも俳優としての本業にも忠実に臨み、いただいた愛に報いることができるよう努力する」と付け加えた。

シン・ミナとキム・ウビンは、2015年から公開恋愛を続けてきた。2人は10年の交際を経て、ついに結婚という実を結ぶことになった。

（写真提供＝AMエンターテインメント）シン・ミナ（左）とキム・ウビン

所属事務所AMエンターテインメントの公式立場全文は、以下の通り。

こんにちは。AMエンターテインメントです。

AMエンターテインメント所属俳優のシン・ミナとキム・ウビンの喜ばしい知らせをお伝えしようと思います。

俳優シン・ミナと俳優キム・ウビンが、長い交際で積んできた厚い信頼をもとに、お互いの同伴者になることを約束しました。

2人の結婚式は来る12月20日、ソウルの某所で両家の家族と親戚、近しい知人の方々をお迎えして、非公開で進行される予定です。

人生の大切な決定を下した2人のこれからの歩みに、温かい応援と祝福をお送りくださるようお願い申し上げ、今後も2人とも俳優としての本業にも忠実に臨み、いただいた愛に報いることができるよう努力いたします。

◇シン・ミナ プロフィール

1984年4月5日生まれ。本名ヤン・ミナ。1998年に韓国のファッション誌『キキ』の第1期専属モデルとしてデビュー。当時は本名で活動していた。2001年にドラマ『美しき日々』（SBS）、映画『火山高』に出演。女優シン・ミナとしてその名を知らせた。かなりの読書家で、メディアとのインタビューでは最近読んだ小説や影響を受けた作品など、たびたび本に関する話題が取り上げられる。自身も2009年にフランス紀行エッセイ『フレンチダイアリー』を執筆している。2015年7月に5歳年下の俳優キム・ウビンとの熱愛を認めた。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』（KBS）を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』（SBS）、『相続者たち』（SBS）、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰し、ファンミーティングやドキュメンタリー番組のナレーションなど、活動を再開している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演した。2015年から女優のシン・ミナと交際している。

