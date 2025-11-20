脇腹タトゥーも丸見え…女優ハン・ソヒ、“透け透けドレス”で「人間離れしたビジュアル」披露【PHOTO】 | RBB TODAY

女優ハン・ソヒが近況を公開し、再び“圧倒的なビジュアル”を披露した。

ハン・ソヒは11月18日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真では、白のワンピースから黒のドレスまで、全く異なるスタイルを完璧に着こなしたハン・ソヒの姿が収められている。

シースルーが印象的な白のワンピース姿では、脇腹のタトゥーが見え、アンニュイな表情と相まって視線を奪った。一方、黒いドレスを着用した写真では、明るい笑顔でポーズを決め、可愛らしい魅力を放っている。

この投稿を見たファンからは、「人間離れしたビジュアル」「今日も美しすぎる」「存在そのものが作品」など、熱い反応が寄せられた。

（写真＝ハン・ソヒInstagram）

なお、ハン・ソヒは10月26日、デビュー後初となるファンミーティングのワールドツアー・ソウル公演を成功裏に終えた。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山（ウルサン）出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡～Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

