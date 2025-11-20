ITZY・リア、“限界肌見せ”で視線強奪！黒レザーのブラトップに腰の線まで見えるボトムス【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループITZYのメンバー、リアが大胆な変身を試みた。

去る11月18日、リアは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、英語で「“前髪”」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ITZYの11thミニアルバムの同名タイトル曲『TUNNEL VISION』のミュージックビデオの撮影の裏側を捉えたものである。リアはまっすぐに切られた前髪で普段とは異なる一面を見せた。

（写真＝リアInstagram）

写真のなかのリアは、黒いレザージャケットにレザーのブラトップを合わせ、腰の一部の肌が露わになった黒いミニ丈のボトムスで“オールブラック”ルックを完成させた。抜群のスタイルと猫のようなルックスでクールな衣装を着こなした。

投稿を目にしたファンからは、「前髪最高」「ゴージャス」「イケイケだ」といった反応が寄せられていた。

なお、リアが所属するITZYは11月10日、11thミニアルバム『TUNNEL VISION』でカムバックした。

◇リア プロフィール

2000年7月21日生まれ。本名チェ・ジス。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当。歌唱力の高さがデビュー前から評価されており、ITZYのメンバー発表の際にはメディア各所がリアを「JYPの秘密兵器」と紹介した。過去に一度SMエンターテインメントに所属するも、親の反対によって退社している。カナダ留学の経験があり、「リア」という芸名は自身の英名「ジュリア」からとったもの。

■【写真】リア、清楚な水着でビーチを満喫

■【写真】「聖地巡礼しないと」リア、すっぴんで沖縄散策

■【写真】「骨格ONE PIECE」ITZY・ユナ、超ミニ丈の脚線美