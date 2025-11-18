本当に14歳…？秋山成勲の娘サランちゃん、モデル母譲りの美貌＆スタイル際立つ“成熟ビジュアル”に視線集中【PHOTO】 | RBB TODAY

格闘家・秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）とモデル・SHIHO（矢野志保）の娘サランちゃんが、ファッション誌の撮影でモデルとしての潜在力を存分に発揮し、注目を集めた。

秋山は11月17日、自身のSNSに「娘が世界へ羽ばたく最初の一歩が始まりました。thank you @voguekorea」というメッセージとともに、サランちゃんの誌面カットを公開した。

サランちゃんは、スポーツブランドの冬用ダウンジャケットをスタイリッシュに着こなし、多様な魅力を見せている。

かつて韓国の育児バラエティ『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』で天真爛漫な姿を披露し“国民的な愛”を受けたサランちゃんは、今では母であり日本を代表するトップモデル・SHIHOの背中を追い、世界を目指す10代モデルへと成長した。

アイボリー、パステルピンク、ビビッドブルー、ブラックなど、色とりどりのジャケットを着こなしながら、カットごとに異なる雰囲気を演出。特に白黒のクローズアップショットや無表情のポーズは、成熟したモデルとしての深みを感じさせる。

（写真＝『VOGUE KORREA』）サランちゃん

さらに、自信に満ちた力強い眼差しや洗練された表情は、プロモデルに引けを取らない存在感を放っている。今回の撮影でサランちゃんは、“次世代ファッションアイコン”としての可能性をしっかりと証明した。

最近では、サランちゃんがバラエティ番組『私の子どもの私生活』（原題）でモデルオーディションに挑戦する姿を公開し、モデルという夢に対する真剣な情熱を見せ話題を集めた。母・SHIHO譲りの優れたファッションセンスと表現力も高く評価されている。

なお、秋山成勲とSHIHOは2009年に結婚し、2011年にサランちゃんが誕生。秋山家は2013年から2016年まで育児バラエティ『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』に出演し、韓国で国民的な人気を集めた。

