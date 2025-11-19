 Travis Japan松田元太、バラエティ番組初MC！特別番組でドラマ『VIVANT』撮影の裏側を本邦初公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

Travis Japan松田元太、バラエティ番組初MC！特別番組でドラマ『VIVANT』撮影の裏側を本邦初公開

エンタメ その他
注目記事
『そう言われたら見たことない』ⒸTBS
  • 『そう言われたら見たことない』ⒸTBS
  • 『そう言われたら見たことない』ⒸTBS
  • 『そう言われたら見たことない』ⒸTBS
  • 『そう言われたら見たことない』ⒸTBS
  • 『そう言われたら見たことない』ⒸTBS

　11月20日よる8時から初回2時間スペシャルで放送されるTravis Japan松田元太がバラエティ番組初MCの特別番組『そう言われたら見たことない』（TBS）が放送される。同番組は日常で目にするアレコレの「そう言われたら見たことない」と言いたくなる貴重映像を見ていく番組だ。

『そう言われたら見たことない』ⒸTBS

　MCを務めるのはバラエティ番組初MCのTravis Japan松田元太とオードリー若林正恭。初回ゲストには松田の事務所の大先輩である坂本昌行をはじめ、アンタッチャブル山崎弘也、オアシズ大久保佳代子、横澤夏子を迎える。番組では「宇宙」や「スポーツ」「動物」「人気ドラマ」などにまつわる幻の映像や貴重映像の「見たことない」度合いを松田が「審査員長」となり審査していく。

『そう言われたら見たことない』ⒸTBS

　初回収録ではスタジオに突如、巨大なドローンが飛来したり、初回放送なのにゲストが突然いなくなったり、審査員長・松田の「らしさ全開」の自由なコメントや審査ぶりに若林やゲストの坂本たちも終始振り回されっぱなしになった。

『そう言われたら見たことない』ⒸTBS

　大ヒットドラマ『VIVANT』からは約150時間におよぶ前作の撮影の裏側を抑えた貴重映像の中から本邦初公開となる衝撃映像を入手。壮大なモンゴルロケで行われた「動物」との撮影法とは何か。俳優・二階堂ふみが監督に直談判し実現したスタントなしで挑んだ衝撃のアクションシーンとは何か。大迫力の映像に『VIVANT』を観たことがある出演者はもちろん、観たことのない出演者も大興奮する。

『そう言われたら見たことない』ⒸTBS

　その他にも、世界陸上の「一度見たら忘れられない衝撃のハプニング」映像や、動物界の「あの巨大動物の貴重な寝姿」映像、さらに「食いしん坊女子のチートデイに密着」した映像など、「そう言われたら見たことない」映像が次々と登場。審査員長の松田が番組の最後に独断で選ぶ「MMM（松田がもっとも見たことない映像）」に輝くのは、果たしてどの映像なのか。

　さらに、ロケットが宇宙へと飛び立つ映像は見たことあるが、宇宙から地球へ帰還する映像は「そう言われたら見たことない」など、ロケットが大気圏に突入する危険さや宇宙飛行士の大変さを、宇宙飛行士として、これまでに3回の宇宙飛行を成功させた野口聡一が解説する。


Travis Japanが『リロ＆スティッチ』日本版エンドソングを担当！ サプライズ発表動画も公開 | RBB TODAY
画像
6月6日に全国公開される実写映画『リロ＆スティッチ』の日本版エンドソングアーティストを、Travis Japanが務めることが発表された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/19/230024.html続きを読む »

Travis Japanの“トリプルカイト”がViVi11月号特別版表紙に登場 | RBB TODAY
画像
Travis Japanの宮近海斗、中村海人、松倉海斗がViVi11月号特別版表紙を飾り、8ページの特集を展開。彼らの絆やファッションを紹介し、ユーモア溢れるインタビューも掲載されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/09/18/223157.html続きを読む »

Travis Japanのバラエティだぜ!!

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual (初回盤)(2枚組) [Blu-ray]
￥5,618
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Disco Baby
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top