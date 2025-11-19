 フレッシュネスバーガー、たっぷり九条ネギと西京味噌を使用した「黒毛和牛バーガー」26日より販売！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

フレッシュネスバーガー、たっぷり九条ネギと西京味噌を使用した「黒毛和牛バーガー」26日より販売！

ライフ グルメ
注目記事
九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー　1080円
  • 九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー　1080円
  • フレッシュネスバーガー「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」
  • 黒毛和牛チーズバーガー　1080円
  • 黒毛和牛バーガー　980円
  • 不知火(しらぬい)クラフトレモネードソーダ（ICE）540円　不知火(しらぬい)クラフトレモネード（HOT）　540円
  • ディップポテト 生七味タルタル　単品390円

　フレッシュネスバーガーは、2025年11月26日から全国のフレッシュネスバーガー店舗で「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」と「ディップポテト 生七味タルタル」を期間限定で発売する。

フレッシュネスバーガー「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」

　新商品は、冬に旬を迎える京都の伝統野菜「九条ネギ」と、京都発祥の上品な甘みと深いコクの「西京味噌」を使用。ジューシーで溢れる旨みの国産黒毛和牛100%パティに、グリルし甘みと香ばしさを引き出した九条ネギ、まろやかな口当たりと深いコクが特徴の西京味噌ソースを合わせた。

　国産の瑞々しいグリーンリーフとたっぷりの九条ネギで、肉と野菜の両方を存分に味わえる。アクセントにはピリ辛のネギ生姜だれを使用し、後引く美味しさに仕上げた。

　黒毛和牛バーガーシリーズは2025年にレギュラー化されたばかりで、今回の新作はシリーズの期間限定商品として登場。「黒毛和牛チーズバーガー」「黒毛和牛バーガー」と合わせて楽しめる。

黒毛和牛チーズバーガー　1080円
黒毛和牛バーガー　980円

　また、サイドメニューには「ディップポテト 生七味タルタル」も登場。信州味噌をベースに青唐辛子や柚子、山椒を合わせた「生七味」を使った商品で、旨みが凝縮された生七味のスパイシーな香りと具沢山の特製タルタルソースのまろやかさが融合。皮付きの北海道産ポテトとの相性が楽しめる。

ディップポテト 生七味タルタル　単品390円

　価格は「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」が1080円、「ディップポテト 生七味タルタル」が390円（いずれも税込）。販売期間は2025年11月26日から2026年1月13日まで。球場店舗・動物園店舗を除く全国のフレッシュネスバーガー店舗で販売される。


東京カレンダー 2025年 12月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
イラストでよくわかる　料理の基本とコツ
￥318
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top