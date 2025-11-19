フレッシュネスバーガー、たっぷり九条ネギと西京味噌を使用した「黒毛和牛バーガー」26日より販売！ | RBB TODAY

フレッシュネスバーガーは、2025年11月26日から全国のフレッシュネスバーガー店舗で「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」と「ディップポテト 生七味タルタル」を期間限定で発売する。

フレッシュネスバーガー「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」

新商品は、冬に旬を迎える京都の伝統野菜「九条ネギ」と、京都発祥の上品な甘みと深いコクの「西京味噌」を使用。ジューシーで溢れる旨みの国産黒毛和牛100%パティに、グリルし甘みと香ばしさを引き出した九条ネギ、まろやかな口当たりと深いコクが特徴の西京味噌ソースを合わせた。

国産の瑞々しいグリーンリーフとたっぷりの九条ネギで、肉と野菜の両方を存分に味わえる。アクセントにはピリ辛のネギ生姜だれを使用し、後引く美味しさに仕上げた。

黒毛和牛バーガーシリーズは2025年にレギュラー化されたばかりで、今回の新作はシリーズの期間限定商品として登場。「黒毛和牛チーズバーガー」「黒毛和牛バーガー」と合わせて楽しめる。

黒毛和牛チーズバーガー 1080円

黒毛和牛バーガー 980円

また、サイドメニューには「ディップポテト 生七味タルタル」も登場。信州味噌をベースに青唐辛子や柚子、山椒を合わせた「生七味」を使った商品で、旨みが凝縮された生七味のスパイシーな香りと具沢山の特製タルタルソースのまろやかさが融合。皮付きの北海道産ポテトとの相性が楽しめる。

ディップポテト 生七味タルタル 単品390円

価格は「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」が1080円、「ディップポテト 生七味タルタル」が390円（いずれも税込）。販売期間は2025年11月26日から2026年1月13日まで。球場店舗・動物園店舗を除く全国のフレッシュネスバーガー店舗で販売される。