LE SSERAFIM・ウンチェ、“スラリ美脚”を大胆披露！個性的デザインの空港ファッションに視線集中 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのウンチェが、洗練された空港ファッションで視線を独占した。

3月3日、ウンチェは海外のファッションショーに出席するため、仁川（インチョン）国際空港を通じてフランス・パリへ出発した。

【写真】メイド風？ウンチェ、キュートなミニスカ姿

この日、ウンチェはブラウンのジャケットに、ブラックのスカートを合わせたシックな装いで空港に姿を現した。フロントはミニ丈、サイドからロングへと繋がる個性的なデザインのスカートを完璧に着こなし、スラリとした美脚を惜しげもなく披露。その圧倒的なプロポーションで、空港に集まった人々の視線を釘付けにした。

（写真提供＝OSEN）ウンチェ

（写真提供＝OSEN）ウンチェ

なお、ウンチェが所属するLE SSERAFIMは、8月14日～16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」に出演予定だ。

◇ホン・ウンチェ プロフィール

2006年11月10日生まれ。HYBE傘下レーベルSOURCE MUSICから誕生した初のガールズグループLE SSERAFIMとして2022年5月2日にデビュー。ダンスを習い始めてたった1年でJYPエンターテインメントとPLEDISエンターテインメントで合格した経歴がある。社交的で明るい性格の持ち主でメンバーからも愛される最年少メンバー。デビュー曲『FEARLESS』の振り付けは2時間で習得したという。

■【写真】「とんでもない」ウンチェ、“あみあみ透けトップス”

■【写真】ウンチェ、露出多めの“ひも衣装”「たまらん」

■【写真】ウンチェ、胸元ぱっくりのタンクトップ姿