BTS・JUNG KOOKに続きIVE・ウォニョンも！お菓子チャレンジで“ハズレ”…しょんぼりSHOTが話題【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、韓国の“国民的お菓子”として親しまれるチョコスナック「カンチョ」の中から自分の名前を見つけられず、しょんぼりとした表情を浮かべる愛らしい日常をファンに公開した。

ウォニョンは11月18日、自身のインスタグラムを更新し、「ウォニョンがないよ」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真では、ウォニョンがカンチョの袋を手にしたり、両手に集めたカンチョをじっと覗き込んだりしている。お菓子の表面に刻まれたさまざまなイラストの中から、自分の名前やお気に入りの絵柄を探していたようだが、見つからなかったようで、唇を尖らせたしょんぼり顔がファンの笑いを誘った。

この日のウォニョンは、真っ白な長袖トップスにレースのミニスカートを合わせ、妖精のようなビジュアルを披露。ロングストレートヘアと愛らしいメイクが、清純さと弾けるような魅力をさらに際立たせていた。

コメント欄には「私が代わりに探してあげる」「ロッテは何をしているんだ」「可愛すぎて心臓がもたない」など、温かな反応が相次いだ。

（写真＝ウォニョンInstagram）

一方、カンチョを販売・製造するロッテウェルフードは現在、発売40周年を記念した「カンチョ 私の名前を探して」キャンペーンを実施中。限定版カンチョには504種類の名前と90種類のハートマークがランダムに刻まれている。

名前は公式キャラクター4種（カニ、チョニ、チョビ、ラビ）に加え、2008年から2025年まで韓国で多く登録された新生児の名前500個が採用されており、ウォニョンの名前「ウォニョン」も含まれている。

最近では、BTSのJUNG KOOKもライブ配信でカンチョの“名前探し企画”に挑戦する姿を見せ、話題を呼んだ。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

