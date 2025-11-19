東方神起・ユンホ、洗練された黒レザージャケットルックを披露！ラジオ番組の収録に登場【独自写真】 | RBB TODAY

去る11月18日、東方神起のメンバー、ユンホがソウル木洞（モクドン）のSBSでラジオ番組、パワーFM『2時脱出カルトショー』（原題）の収録に参加し、洗練されたファッションセンスを披露した。

同日、ユンホは黒色のレザージャケットをメインにしたモダンカジュアルルックを披露した。

胸の両側にフラップポケットがついたレザージャケットは、ミリタリーシャツジャケットからインスピレーションを受けたデザインで、銀色のメタルボタンが高級感あるポイントとなった。

ジャケットは、クロップド丈でウエストラインを強調し、シャープなシルエットを完成させた。ゆったりとした肩のラインとボリューム感のあるスリーブが、流行りのオーバーサイズフィットを実現した。丸い首のラインに襟のないデザインは、クラシックなライダースジャケットと差別化される洗練された選択だった。

ジャケットのなかには、黒色のラウンドネックTシャツを重ねてシンプルさを活かし、ボトムスとして、ライトブルートーンのワイドデニムジーンズを合わせた。

ユンホ

黒いベルトのシルバーの留め具がジャケットのボタンと統一感を成してディテールを完成し、黒いシューズで全体的に調和させた。

ユンホは、フォトウォールの前でピースサインやファイトポーズなど、多様なジェスチャーを披露し、ファンと積極的に交流した。特に、両手を上げて力強いファイトポーズを取る姿は、彼のポジティブなエネルギーがそのまま伝えられた。

なお、ユンホは11月5日に1stソロフルアルバム『I-KNOW』をリリースした。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

