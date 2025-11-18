吉本興業、中国・上海で開催予定の全4公演中止を発表......中止の理由は「やむを得ない事情」 | RBB TODAY

11月18日、吉本興業は同月20日から22日まで中国・上海で開催予定だった「第11回上海コメディフェスティバル」での「よしもとコメディスペシャル」全4公演の中止を発表した。
上海国際コメディフェスティバルは上海国際芸術節の一環として世界各国から作品が集う国際的文化交流プロジェクトで、累計90万人以上を動員してきた。今回中止となった「よしもとコメディスペシャル」は人気芸人によるネタと吉本新喜劇を組み合わせたバラエティ豊かな公演で、前半は漫才やコントを中心としたネタブロック、後半は酒井藍座長率いる「吉本新喜劇」を上演する予定だった。
同公演の中止の理由について、同社は「やむを得ない事情により、開催を中止することに致しました」と発表している。
