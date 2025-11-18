延長戦の末に逆転負けしたバスケ選手の夫を叩くコメントに…元K-POPアイドルの妻が呼びかけ | RBB TODAY

ガールズグループAFTERSCHOOL出身のジョンアが、バスケットボール選手である夫への悪質コメントに対して心境を明かした。

ジョンアは11月17日、自身のSNSに「すべてのことを完璧にこなす人はいない。今日の試合のことで良くない話をたくさん送られているが、毎試合すべての選手は最善を尽くしている」と綴った。

続けて「ミスは勝ったチームにも負けたチームにもあり得ることであり、その経験が積み重なって、より多くを学び、直そうとし、さらに成長していくのだ」と付け加えた。

さらに、「だからあまり良くない言葉よりは、ただ次の試合をより楽しみにし、応援していただけたらうれしい」と述べた。

（画像＝ジョンアInstagram）チョン・チャンヨン（左）とジョンア

またジョンアは「今一番つらい気持ちなのは選手たちだろう。バスケットボールを愛してくださるすべての方々に、すべてのバスケットボール選手たちのためにお願いしたい」と伝え、今回の投稿を通じてファンに対し、冷静な応援と温かい見守りを求めた。

ジョンアの夫である5歳年下のチョン・チャンヨンは、水原KTソニックブームに所属するプロバスケ選手だ。ジョンアがこの文を投稿する前、チョン・チャンヨンは個人通算1000アシストの記録を達成したが、所属チームはソウルSKナイツとの延長戦の末、83-85で敗れた。

2人は2018年に結婚し、息子1人、娘1人をもうけている。

◇ジョンア プロフィール

1983年8月2日生まれ。本名キム・ジョンア。ガールズグループSZ、KI5Fiveなどを経て、2009年にガールズグループAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。2012年にカヒが脱退すると、2代目のリーダーに。その後の2016年1月にグループを脱退。2018年4月にバスケットボール選手のチョン・チャンヨンと結婚し、2019年に息子を、2021年に娘を出産した。

