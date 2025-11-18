ナナ宅襲った強盗犯は30代の無職男…4億円超え豪邸のセキュリティ面に懸念も「はしごあれば侵入できる構造？」 | RBB TODAY

女優ナナの自宅に刃物を持って侵入し、強盗を試みた30代の男が逮捕・拘束された。ただ、男の「芸能人が住んでいるとは知らなかった」という供述が、かえって世間の怒りを増幅させている。

特に、ナナの母親がもみ合いの過程で意識を失うほどの重傷を負った事実が伝わり、衝撃はさらに広がっている。

事件が起きたのは11月15日午前6時ごろ。京畿道九里市峨川洞（キョンギド・クリシ・アチョンドン）の高級ヴィラ（約42億ウォン／日本円＝約4億4447万円）に住んでいたナナの自宅に、男がはしごを使ってベランダに上がり、施錠されていなかった扉から侵入した。

男は刃物を持った状態で金品を要求し、脅迫。もみ合いになる中でナナの母親は意識を失うほどの深刻なけがを負い、ナナ自身も取り押さえる過程で負傷した。現在、2人とも治療と絶対的な安静が必要な状態だという。

それでも、ナナ母娘は極度の危険状態で男を取り押さえ、警察に引き渡した。

「生活費が足りなくて侵入した」

ただ、取り調べの過程で男が「芸能人が住んでいるとは知らなかった。生活費が足りなくて侵入した」と供述したことが伝わると、ネット上ではさらに怒りが噴出した。

多くの人々は「芸能人の家かどうかが問題じゃない」「刃物持って侵入して、母親が意識失うほどのケガをさせておいて言い訳？」「生活費がないから強盗？通用するわけがない」などの反応を見せ、強い憤りを示している。

警察は逃走のおそれがあるとして、17日に男に対する拘束令状を発布した。事件はまもなく検察に送致される予定だ。

（写真提供＝OSEN）ナナ

高級住宅地に安全性の指摘

ナナの所属事務所SUBLIMEは「強盗がナナの自宅に凶器を持って侵入した。このため、ナナと母親の2人が重大な危害を受け得る非常に危険な状況が起きた」と説明。続けて「ナナの母親は深刻な負傷で意識を失う状況を経験し、ナナ自身も危機状況を脱する過程で身体的な負傷した。被害者と家族の安定が最優先であるため、本事件に関連した無分別な憶測、虚偽事実の流布、プライバシー侵害性の内容は深刻な二次被害を引き起こす可能性があるため、ご遠慮いただきたい」と呼びかけた。

このヴィラは、ナナが最近、42億ウォンで購入した新興の高級住宅地として知られているる。女優ハン・ソヒやTWICEのナヨンらも住んでいるとの情報が伝わると、「高級ヴィラのセキュリティは大丈夫なのか」「はしごさえあれば侵入できる構造なのか」など、警備の実効性に対する懸念も広がっている。

さらにナナは、映画『全知的な読者の視点から』、ドラマ『クライマックス』、Netflix新作『スキャンダル（仮題）』など今後の出演作が続いており、このタイミングで起きた事件に大衆の衝撃はより大きくなった。

ファンからは「一日も早い回復を」「家族にこんなことが起きるなんて…胸が痛い」「厳しく処罰すべきだ」と、心配と応援の声が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

