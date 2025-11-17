 菊池桃子、初のビルボードライブ東京＆台湾開催決定！2026年2月に開催 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

菊池桃子、初のビルボードライブ東京＆台湾開催決定！2026年2月に開催

エンタメ その他
注目記事
菊池桃子
  • 菊池桃子
  • 菊池桃子

　菊池桃子が2026年2月に初のBillboard Live東京＆台湾を開催する。

　デビュー41周年を迎え、今もなお精力的に音楽活動を行っている菊池桃子。同公演は2025年に行ったライブツアー「MOMOKO KIKUCHI Live Tour 2026 "Peachful Days Extra"」の追加公演となっている。過去のビルボードライブ公演は横浜・大阪で行っていたが、今回はBillboard Live TOKYOと、2025年秋に台湾にオープンしたBillboard Live TAIPEIという初めての会場2か所での開催だ。台湾でのライブは、2025年9月にキャリア初で大盛況となった上海・北京に続く海外公演となる。

菊池桃子

　東京公演は2026年2月18日にBillboard Live TOKYOで開催。チケット代金は飲食代金別で、DXシートDUOが24400円（ペア販売）、DUOシートが23300円（ペア販売）、DXシートカウンターが12200円、S指定席が11100円、R指定席が10000円、カジュアルシートが9500円（1ドリンク付）となっている。

　MOMOCANS'チケット先行受付（抽選）は11月18日12時から11月26日23時59分まで。Club BBL会員は12月7日12時から、チケット一般発売（先着）は12月14日12時から開始される。

　台湾公演は2026年2月13日にBillboard Live TAIPEIで開催。チケット代金は飲食代金別で、スタンダード席が2400NTD、カジュアル席が2200NTD、プレミアム席が2800NTD、ラグジュアリー席が3000NTD、ボックス席（最大3人）が10200NTDとなっている。一般発売のみで、発売開始は2025年11月21日12時（台北時間）、13時（日本時間）からだ。


菊池桃子、荻野目洋子の再ブレイクに喜び「私たちの代表として……」 | RBB TODAY
画像
菊池桃子が、12月2日の『ボクらの時代』（フジテレビ系）に出演。荻野目洋子の再ブレイクに喜びを爆発させた。
https://rbbtoday.com/article/2018/12/02/165599.html続きを読む »

フワちゃん、菊池桃子の謎のYouTube動画に戦慄「怖い、怖い」 | RBB TODAY
画像
　フワちゃんが、28日放送の『かまいたちの謎NSアワード』（フジテレビ系）に出演。菊池桃子のYouTubeに恐怖を感じる一幕があった。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/07/29/190754.html続きを読む »

40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想い [BD+CD] - 菊池桃子 [Blu-ray]
￥11,199
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
MOMOKO KIKUCHI 40th ANNIVERSARY FINAL

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【Amazon.co.jp限定】Eternal Best (2枚組) 〔メガジャケ付き〕 - 菊池桃子
￥4,438
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top