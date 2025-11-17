菊池桃子、初のビルボードライブ東京＆台湾開催決定！2026年2月に開催 | RBB TODAY

菊池桃子が2026年2月に初のBillboard Live東京＆台湾を開催する。

デビュー41周年を迎え、今もなお精力的に音楽活動を行っている菊池桃子。同公演は2025年に行ったライブツアー「MOMOKO KIKUCHI Live Tour 2026 "Peachful Days Extra"」の追加公演となっている。過去のビルボードライブ公演は横浜・大阪で行っていたが、今回はBillboard Live TOKYOと、2025年秋に台湾にオープンしたBillboard Live TAIPEIという初めての会場2か所での開催だ。台湾でのライブは、2025年9月にキャリア初で大盛況となった上海・北京に続く海外公演となる。

菊池桃子

東京公演は2026年2月18日にBillboard Live TOKYOで開催。チケット代金は飲食代金別で、DXシートDUOが24400円（ペア販売）、DUOシートが23300円（ペア販売）、DXシートカウンターが12200円、S指定席が11100円、R指定席が10000円、カジュアルシートが9500円（1ドリンク付）となっている。

MOMOCANS'チケット先行受付（抽選）は11月18日12時から11月26日23時59分まで。Club BBL会員は12月7日12時から、チケット一般発売（先着）は12月14日12時から開始される。

台湾公演は2026年2月13日にBillboard Live TAIPEIで開催。チケット代金は飲食代金別で、スタンダード席が2400NTD、カジュアル席が2200NTD、プレミアム席が2800NTD、ラグジュアリー席が3000NTD、ボックス席（最大3人）が10200NTDとなっている。一般発売のみで、発売開始は2025年11月21日12時（台北時間）、13時（日本時間）からだ。