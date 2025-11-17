“月1エヴァ”第3弾『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』満席続出！観客動員数第7位ランクイン | RBB TODAY

シリーズ30周年を記念した劇場版6作品の期間限定リバイバル上映“月1エヴァ”。第3弾となる『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』が、各地で満席続出、観客動員数第7位ランクインのヒットとなっている。

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』は、11月14日（金）～16日（日）の3日間で興行収入9,564万5,600円、観客動員数60,305人を記録し、週末観客動員ランキング（興行通信社調べ）では89館という上映規模ながら堂々の第7位を記録した。

1995年のTVシリーズ放送で社会現象を巻き起こした「新世紀エヴァンゲリオン」。2007年からは「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズとして再始動し、「：序」「：破」「：Q」の3作が公開されて大ヒットを記録。2021年に公開した完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版』はシリーズ初の興行収入100億円を突破し、大きな話題を集めた。

節目となるシリーズ30周年を迎えた2025年、「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」と題し、シリーズ劇場版6作品の期間限定リバイバル上映が開催。

10月10日（金）から第1弾『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』、同月24日（金）から第2弾『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air／まごころを、君に』が上映され、リアルタイムで観ていた世代から1997年の公開当時には生まれていなかった世代まで、幅広い客層が劇場に集い、どちらも興行収入2億円超えとなる異例のヒットとなった。

本作では「エヴァンゲリオン」シリーズ史上初となる発声可能上映が東京・大阪・福岡の3か所で実施。冒頭の林原めぐみの当時をふり返るエピソードコメントでは笑い声があがり、本編に入ると主人公・シンジを励まし、応援する声や手拍子、初号機カラー・登場する使徒カラーのペンライトを振る様子などが見られ、熱気にあふれた各会場。さらに、ヤシマ作戦ではそのペンライトを消すというような、本上映ならではの楽しみ方も見られた。

12月12日（金）からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』の上映を控え、「月1エヴァ」のますますの盛り上がりが期待される。

そして来年2月21日（土）から23日（月・祝）にはシリーズ初となる3日間にわたる一大フェス「EVANGELION 30+; 30th ANIVERSARY OF EVANGELION」が開催予定だ。

シリーズ30周年の節目を期間限定リバイバル上映や、大型フェスイベントと様々な形で楽しめる機会となっている。