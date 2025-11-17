“BTS・TXTの弟分”CORTIS、日本でのラブコールが止まらない！フェスや人気音楽番組に続々出演 | RBB TODAY

ボーイズグループCORTIS（コルティス）に対する日本での注目度が高まり続けている。

CORTISは11月22日、日本テレビの人気音楽番組『with MUSIC』に出演する。この日の放送では、日本のSpotify「デイリーバイラルソング」で9月11～14日の5日連続1位を獲得し話題となったデビューアルバムのイントロ曲『GO!』を披露する予定だ。

CORTISはこれに先駆け、1週間にわたり日本で多彩なプロモーション活動を展開。特に日本ファンとの“初対面”からその規模の大きさを見せつけ、大きな注目を集めた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

11月3日には、東京ドームで開催された「MUSIC EXPO LIVE 2025」に招待され、迫力あるステージで強烈な印象を残した。さらに5日には東京・Spotify O-WESTで単独ショーケースを開催。公演後には『デイリースポーツ』『サンケイスポーツ』『スポーツ報知』『スポーツニッポン』『日刊スポーツ』など日本の主要メディアが紙面を割いて大きく報じた。

記事では「CORTIS BTSの背中追う」「スタジアムまでGO！」といった見出しが並び、彼らへの期待の高さをうかがわせた。

テレビ・ラジオ局からの反応も上々だ。11月22日放送予定の『with MUSIC』をはじめ、TBS『CDTV ライブ！ライブ！』、日本テレビ『バズリズム02』など人気音楽番組からのオファーが相次いでいる。加えて、日本テレビ『ZIP!』を含む10本以上の情報番組やラジオにも出演し、新人としては異例のスケジュールを消化した。

なお、CORTISは11月18日、ソウルワールドカップ競技場で行われる韓国代表Aマッチ・ガーナ戦のハーフタイムショーにも出演予定。圧巻のステージでスタジアムの熱気をさらに盛り上げることが期待されている。

（記事提供＝OSEN）

