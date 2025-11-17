「ボイプラ2」発ALPHA DRIVE ONE、公式デビュー前に大胆な決断！先行SG『FORMULA』リリース決定 | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した新人グループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、公式デビューに先立って初シングルを先行リリースする。

ALPHA DRIVE ONEは、12月3日午後6時に先行シングル『FORMULA』をリリースすると明らかにした。

先行シングル『FORMULA』は“公式”や“規則”という意味を持ち、それぞれ異なる道を歩んできた8人がついに1つのチームとなり、ALPHA DRIVE ONEだけの“FORMULA”を作り上げていく瞬間を描く作品だ。

（画像＝WAKE ONE）

ALPHA DRIVE ONEは、11月19日のビジュアルポスター解禁を皮切りに、スポイラーポスター、パフォーマンスビデオティザー、パフォーマンスビデオを順次公開し、熱気を高めていく予定だ。

公式デビュー前にもかかわらず、早くも高い注目度とグローバルな話題性を誇るALPHA DRIVE ONEは、先行シングル『FORMULA』を通じて、グループのアイデンティティを強く印象付ける見込みだ。

彼らのグループ名「ALPHA DRIVE ONE」は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で“K-POPカタルシス”を届けるという強い思いが込められている。

なお、ALPHA DRIVE ONEは11月28日に開催される「2025 MAMA AWARDS」で初の公式ステージを披露する予定で、世界中のファン「ALLYZ（アリーズ）」との感動的な出会いを控えている。

（記事提供＝OSEN）

