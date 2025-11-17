北川景子、普段怒らない夫・DAIGOを怒らせようと......『さんまのまんま』4年ぶりに登場！ | RBB TODAY

21日放送の『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』（カンテレ・フジテレビ系）に、俳優の北川景子が4年ぶりに出演する。

『さんまのまんま おしゃべり万博!開幕SP』（C）フジテレビ

現在は2児の母となった北川に、さんまは「DAIGOの嫁やもんなあ」としみじみ。DAIGOのことをよく知るさんまだけに「わけのわからん男」とDAIGOのことを茶化しながらも、「誰と結婚するのかと思ったら」と北川をちらり。すると、北川は手を挙げ「てしけに（確かに）」とロック風に答えてみせる。

最近は子どもたちにDAIGOの影響が出ているそうで、「かなりロックになってきました」と告白。子どもたちが家である行動をしているという北川の話にさんまは「やめさせたほうがいい」と心配する。また、“喜怒哀楽”の感情の内、“怒”と“哀”がないというDAIGOを怒らせてみようとしたというエピソードにさんまは仰天。果たしてその理由とは…。

ここで、北川が主演する映画『ナイトフラワー』で共演している渋谷龍太（SUPER BEAVER）が合流。派手な見た目にも関わらず真面目で礼儀正しい渋谷にさんまは「スーパービーバーは詐欺師。スーパーデーバー（出歯）も詐欺師」とボケてみせる。

渋谷は同作が俳優デビュー作だが、北川は彼の演技を「本当にすごかった」と絶賛。「照れてる場合じゃないなって思ったんです」と真剣に撮影時のエピソードを語る渋谷だが、さんまから「三國連太郎じゃん！」などとイジられ、「やめてください！ 苦しい！」と恥ずかしがる。

また、さんまから、SUPER BEAVERの曲『名前を呼ぶよ』について、ある事実を聞かされると、渋谷は「ウソでしょ……」と唖然（あぜん）。さんまが「感動した」と語る2人のある奇跡的なつながりとは。

ネットドラマで共演している小栗旬とハン・ヒョジュが一緒に登場。ハン・ヒョジュの大ファンであるさんまは「憧れの韓国女優さん」「小栗は放っておこう」とウキウキしっぱなし。ヒョジュからドラマに登場するチョコレートをもらった際には、一口食べると「言ってしまいそうになる、『好き』」とアプローチをする場面も。

一方、小栗には「夜中の1時に呼び出されて」「19歳から面倒みているのに迷惑かけられた」と恨み節がさく裂。小栗とヒョジュがよく一緒にゴルフに行くという話が出ると「なんで誘わへんの!?」と嫉妬してしまう。

そんなさんまにまさかの大チャンスが到来。ヒョジュから「2つのうち1つを選んでください」というプレゼントをもらうと、そのうちの1つがさんまにとって念願のプレゼントだと判明し、大喜びではしゃぎまくる。さんまのメロメロな姿を、ぜひお見逃しなく。

小栗旬とハン・ヒョジュからは収録の感想についてコメントが寄せられた。ヒョジュは「バタバタでした。初めてさんまさんにお会いして、人見知りなので緊張しました。分からない日本語もたくさんあって焦りましたが、楽しかったです」と振り返った。

小栗は「久しぶりに出演させていただいて、リラックスしながらお話できました。いつ会っても変わらないさんまさんでした」とコメント。秋にさんまとしたいことについて、小栗は「さんまさんとさんまを食べたいです」、ヒョジュは「ゴルフに一緒に行ってみたいです。いい季節ですので。秋の食べ物でいうと、私はマツタケが大好きです。もうすぐ冬ですが、牡蠣（かき）が大好きなので、楽しみです」と答えた。