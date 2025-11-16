元『サンジャポ』ファミリーの韓国タレント、日本進出中にデマに苦しんだ過去を告白 | RBB TODAY

コメディエンヌのチョ・ヘリョンが、さまざまなデマに対する思いを伝えた。

去る11月15日、YouTubeチャンネル「チェ・ウンギョンの管理事務所」（原題）では、「新女性チョ・ヘリョンが教える勢いとは何か…？」（原題）というタイトルの動画が公開された。

公開された動画で、アナウンサーのチェ・ウンギョンは、チョ・ヘリョンに「挫折する瞬間がすごく多いが、ヘリョンさんはただぱっと起き上がっているように思える」と言及した。

すると、チョ・ヘリョンは「人生に波がある。私の人生にもすごく困難が多かった。子供たちもそうだったし、再婚に、大変なこともあったし。テレビの仕事をしながら、いろいろなデマもあった」と打ち明けた。

続けて、「こういうこともあった。私の周りで一緒に働く同僚たちがMCとして地を固めることに劣等感が生まれたりもした」と告白した。

（写真＝YouTubeチャンネル「チェ・ウンギョンの管理事務所」）チョ・ヘリョン

そう話しながら、「でもこのように考えた。番組に一緒に出たら、彼らがMCで私はパネルやゲストだ。（それでも）私はこの番組に主体性を持つ」として、「どの雲の下で雨が降るかわからない。自分の仕事に、生きながらぶつかることに、何をすればエネルギーが出るかに向き合ってみるのだ。そこから満足感が得られる」と助言した。

なお、チョ・ヘリョンは2005年、女性お笑いタレントとしては異例なことに、日本のテレビ界に進出した。『サンデー・ジャポン』をはじめとするバラエティ番組への出演のほか、女優としてドラマや映画にも出演してきた。しかし、当時、日本国内での嫌韓感情と根拠のないデマで困難を経験した。

また、彼女は2012年に離婚した後、2014年に公演制作者のコ氏と再婚。息子と娘がいる。

■【写真】「日本での活動がつらい」チョ・へリョンが酒とタバコに逃げた過去

■【画像】チョ・ヘリョンの息子と義妹

■【画像】「堂々と韓国を嘲弄した日本のアイドル」の元キンプリメンバーとは？