 『コーヒープリンス』『キム・サムスン』出演のベテラン女優、11周忌…大腸がんの転移に苦しむ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓国・芸能 記事

『コーヒープリンス』『キム・サムスン』出演のベテラン女優、11周忌…大腸がんの転移に苦しむ

エンタメ 韓国・芸能
注目記事
『コーヒープリンス』『キム・サムスン』出演のベテラン女優、11周忌…大腸がんの転移に苦しむ
  • 『コーヒープリンス』『キム・サムスン』出演のベテラン女優、11周忌…大腸がんの転移に苦しむ

女優キム・ジャオクさんがこの世を去って11年が経った。

去る2008年に大腸がんの手術を受けたキム・ジャオクさんは、肺とリンパ腺などにがんが転移し、肺がんの合併症で2014年11月16日に死亡した。享年63歳。

TBC東洋放送のドラマ『我が家の5人兄妹』（原題）でデビューしたキム・ジャオクさんは、1970年のMBC第2期公開採用タレントに合格した。

キム・ジャオクさん
（写真提供＝OSEN）キム・ジャオクさん

ドラマ『男3人女3人』『見てまた見て』『私の名前はキム・サムスン』『コーヒープリンス1号店』『明日に向かってハイキック』などに出演して愛された。特に、1996年に『Princess is lonely』をリリースし、歌手としても大人気を博した。

キム・ジャオクさんは、1980年に歌手チェ・ベクホと結婚したが、1983年に性格の違いで離婚した。そして1984年、歌手オ・スングンと再婚し、息子を出産した。

なお現在、キム・ジャオクさんは京畿道（キョンギド）城南（ソンナム）市盆唐（ブンダン）メモリアルパークで眠っている。

『宮』『コーヒープリンス』でブレイクも失墜…ユン・ウネは今何をしているのか

【写真】『キム・サムスン』ヒョンビン、ファンの"手ハート"を拒否も絶賛

【写真】『コーヒープリンス』コン・ユら出演陣13年ぶりに集合

《スポーツソウル日本版》

関連記事

【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top