『コーヒープリンス』『キム・サムスン』出演のベテラン女優、11周忌…大腸がんの転移に苦しむ | RBB TODAY

女優キム・ジャオクさんがこの世を去って11年が経った。

去る2008年に大腸がんの手術を受けたキム・ジャオクさんは、肺とリンパ腺などにがんが転移し、肺がんの合併症で2014年11月16日に死亡した。享年63歳。

TBC東洋放送のドラマ『我が家の5人兄妹』（原題）でデビューしたキム・ジャオクさんは、1970年のMBC第2期公開採用タレントに合格した。

（写真提供＝OSEN）キム・ジャオクさん

ドラマ『男3人女3人』『見てまた見て』『私の名前はキム・サムスン』『コーヒープリンス1号店』『明日に向かってハイキック』などに出演して愛された。特に、1996年に『Princess is lonely』をリリースし、歌手としても大人気を博した。

キム・ジャオクさんは、1980年に歌手チェ・ベクホと結婚したが、1983年に性格の違いで離婚した。そして1984年、歌手オ・スングンと再婚し、息子を出産した。

なお現在、キム・ジャオクさんは京畿道（キョンギド）城南（ソンナム）市盆唐（ブンダン）メモリアルパークで眠っている。

