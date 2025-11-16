Disney+の韓国ドラマ、配信前から物議…劇中の小物がナチス・ドイツの勲章と類似、制作会社が謝罪 | RBB TODAY

Disney+ドラマ『再婚承認を要求します』のスチールの公開直後、俳優チュ・ジフンが着用した制服にナチスの勲章と類似した小物が使われたという指摘がされ、議論が巻き起こった。

去る11月15日、制作会社スタジオNの関係者は、「公開された特定の衣装の小物を十分に検収できず、ご不快な思いをさせた点を心よりお詫び申し上げる」と謝罪した。

続けて、「制作スタッフは、今回の事案を非常に重く受け止めている。問題になった写真は直ちに交換措置を取っており、今後同じことが起きないよう、内部での検収手続きを強化する」と伝えた。

（写真＝Disney+）チュ・ジフン

（写真＝SNS）『再婚承認を要求します』スチールとの比較写真

先立って11月13日、Disney+は香港で開催されたイベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー2025」で、2026年公開予定の『再婚承認を要求します』のスチールカットを初めて公開した。

しかし、ネット上では、チュ・ジフンの制服についたメダルが、3等ナチ党勤続章と似ているという批判が急速に広がった。

ネットユーザーが比較した写真によると、メダルの形、色味、赤色のリボンなどが類似していたため、議論が大きくなり、制作会社もやはり小物の検収が足りなかったと認め、直ちに是正に乗り出した。

なお、Disney+ドラマ『再婚承認を要求します』は2026年下半期に公開予定だ。

■【写真】TWICEメンバー、ナチスTシャツ着用に批判殺到

■【写真】BTSも謝罪…韓国芸能人のナチス関連の炎上が繰り返されるワケ

■【写真】韓国歌手、自宅に"ヒトラー肖像画"掲げ物議