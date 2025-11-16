元AKB48本田仁美、金髪が映えるマカオショット…軽やかなサマームードに反響「ひいちゃん似合ってる」【PHOTO】 | RBB TODAY

元AKB48メンバーで現在はSAY MY NAMEのリーダーとして活躍する本田仁美が最近、自身のインスタグラムを更新し、「WATER BOMB MACAO」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真の中で本田は、金髪のヘアが日差しにやさしく映えるスタイルで登場。ショートパンツを合わせたカジュアルな装いながら、どこか洗練された雰囲気をまとい、リゾート地ならではの軽さと清涼感が際立っている。

（写真＝本田仁美Instagram）

さらに、腰に巻いたグリーンのバンダナとリンクさせたクロップドトップスが、彼女のスタイルの良さをより引き立てている。

投稿を目にしたファンからは、「美しい」「ひいちゃん、すごく似合ってるよ」「ひい綺麗」と、海外で見せた新たな魅力に反応が寄せられている。

SAY MY NAMEとしてグループ活動を本格化させる中、個人としても変わらぬ存在感を見せる本田仁美。爽やかな“マカオショット”は、ファンにとってもうれしい季節のプレゼントとなった。

なお、SAY MY NAMEが出演した音楽フェス「WATERBOMB MACAO 2025」は、11月8日と9日の2日間にわたり開催された。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。

■【写真】本田仁美、意外な“バキバキ腹筋”

■【写真】本田仁美、胸元ゆるめトップスで“意外なボリューム感”

■【写真】本田仁美、KARA・ニコルとの2SHOT