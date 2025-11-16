「『青い珊瑚礁』のレジェンド歌手が韓国へ！」松田聖子の初来韓公演に現地メディアも注目「80年代の大衆文化を象徴」 | RBB TODAY

松田聖子が初の韓国公演を開催することになった。

松田聖子は2026年2月22日、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで45周年コンサート韓国公演「Sing！Sing！Sing！ in KOREA」を開催する。松田聖子が韓国でコンサートを開催するのは今回が初だ。

1980年に『裸足の季節』でデビューし、『青いサンゴ礁』『夏の扉』『赤いスイートピー』など多くのヒット曲を連発し、「永遠のアイドル」として人気を集めた松田聖子。

清純なイメージと確固たる歌唱力で、日本のみならずアジア各国でも高い人気を誇り、“聖子ちゃんカット”など独特なヘアスタイルも流行させた、まさに1980年代の日本大衆文化を象徴する存在だ。

1980～1988年には24曲連続でオリコンチャート1位を達成し、リリースしたシングルおよびアルバムのトータルセールスは3000万枚超え。彼女の楽曲は韓国でも広く愛され、昨年にはガールズグループNewJeansのメンバー、ハニが東京ドーム公演で『青い珊瑚礁』をカバーして注目を集めた。

（写真提供＝インスパイアエンターテインメントリゾート）

松田聖子は今回、45周年コンサートの千秋楽となる韓国公演で、自身の音楽人生を凝縮したステージを披露する予定だ。

