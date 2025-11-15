自宅で強盗未遂被害のナナ、母が“深刻な負傷”で意識喪失　本人も“身体的怪我”「絶対的な安静が必要」 | RBB TODAY

女優ナナの自宅で発生した強盗未遂事件の続報が伝えられた。

11月15日、ナナの所属事務所SUBLIMEは同日早朝にナナの自宅で発生した強盗未遂事件に関する声明を発表した。

同日、九里（クリ）警察署は特殊強盗未遂の疑いで30代男性A氏を逮捕した。A氏は15日午前6時頃、京畿道（キョンギド）九里市峨川洞（アチョンドン）にあるナナの自宅に凶器を持って侵入し、居住者を脅して金品を要求した疑いが持たれている。

当時、ナナの自宅にはナナ本人と母親がおり、2人はA氏を揉み合いの末に取り押さえ、警察に通報したことが伝えられていた。

事務所によると、強盗による身体的攻撃でナナの母親は深刻な怪我を負い、意識を失った。ナナ本人も身体的な怪我を負ったという。

SUBLIMEは「現在は2人とも治療と絶対的な安静が必要な状態です」とし、「事件の具体的な内容は捜査中の事案で公開が難しく、追加情報は捜査機関の発表に従う予定です。現在、すべての事実関係は警察で徹底的に調査中であり、当社は捜査機関に誠実に協力しています」と状況を説明した。

また、「被害者と家族の安定が最優先であるため、本事件に関連した無分別な憶測、虚偽事実の流布、プライバシー侵害性の内容は深刻な二次被害を引き起こす可能性がありますので、ご遠慮いただきたいです」と呼びかけた。

そして最後、「当社は、ナナとご家族が十分に回復できるよう最善を尽くして支援いたします」と伝えていた。

（写真提供＝OSEN）ナナ

以下、SUBLIMEの発表全文。

◇

こんにちは。SUBLIMEです。

本日（11月15日）未明、ナナの居住地に凶器を所持した強盗が侵入する事件が発生しました。

強盗は自宅に凶器を持って侵入し、このためナナと母親の2人が重大な危害を受け得る非常に危険な状況が起きました。

強盗による身体的攻撃により、ナナの母親は深刻な負傷で意識を失う状況を経験し、ナナ自身も危機状況を脱する過程で身体的な負傷を負いました。現在、2人とも治療と絶対的な安静が必要な状態です。

事件の具体的な内容は捜査中の事案で公開が難しく、追加情報は捜査機関の発表に従う予定です。現在、すべての事実関係は警察で徹底的に調査中であり、当社は捜査機関に誠実に協力しています。

被害者と家族の安定が最優先であるため、本事件に関連した無分別な憶測、虚偽事実の流布、プライバシー侵害性の内容は深刻な二次被害を引き起こす可能性がありますので、ご遠慮いただきたいです。

当社は、ナナとご家族が十分に回復できるよう最善を尽くして支援いたします。

ありがとうございます。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

■【写真】「イカれた体型」ナナ、“食い込み”スイムウェア

■【写真】そんなところにも…ナナの“全身タトゥー”

■【写真】全身タトゥーのナナ、“ノーブラ”で東京に