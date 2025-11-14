“引退計画”を告白?!東方神起・ユンホ、逆走ヒットで話題の楽曲『Thank U』にまつわる裏話を公開 | RBB TODAY

東方神起のユンホが、エネルギッシュなステージを披露する。

ユンホは、11月14日午後10時に放送されるKBS2の音楽トークショー「THE SEASONS～10CMのスダムスダム」に出演する。

この日の放送には、ユンホをはじめ、紫雨林（ジャウリム）、Balming Tiger（バーミングタイガー）、LE SSERAFIMといった、音楽に情熱を注ぐ魅力的なアーティストたちが登場する。

（写真＝KBS2）ユンホ

ユンホは、“情熱のアイコン”らしいエネルギーで現場を盛り上げる。4年越しに“逆走ヒット”を記録した『Thank U』について「最近は“レッスンおじさん”と呼ばれている」と語り、笑いと涙を誘う裏話を公開する。また、ユンホは本番組を最後に、『Thank U』の歌詞の一部が注目を集めた“レッスンミーム”の引退式を行うと宣言し、ラストに情熱あふれるミームを再現して会場を大いに沸かせた。

また、ユンホとシンガーソングライターの10CMは、東方神起の『HUG』『MIROTIC』のデュエットステージを披露し、ここでしか見られない特別なコラボを届ける予定だ。

なお、音楽トークショー「THE SEASONS～10CMのスダムスダム」（KBS2）は、11月14日午後10時に韓国で放送される。

（記事提供＝OSEN）

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

■【注目】「なぜか涙が出そうに」ユンホ、2人体制後の初ステージを1番見たと告白

■【写真】「脚長すぎ」ユンホ、“モデル級スタイル”

■【写真】「王子様かと」ユンホ、端正なタキシード姿