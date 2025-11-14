歌手IU&俳優ビョン・ウソク、“胸キュン”必至のドラマ『パーフェクト・クラウン』2026年配信決定 | RBB TODAY

Disney＋が大作ドラマ『パーフェクト・クラウン』（原題）の2026年上半期公開を確定させ、俳優たちのツーショットを初めて公開した。

11月13日、Disney＋は公式SNSに「皆が待ち望んでいた歴代最高の出会い！IU―ビョン・ウソクの運命開拓身分打破ロマンス。『パーフェクト・クラウン』2026年上半期公開」というコメントとともに、ツーショットを公開した。

公開されたイメージでは、歌手IUと俳優ビョン・ウソクの圧倒的なビジュアルが目を引く。

特に、2人が向かい合っているツーショットでは、現代的でカジュアルな服装のソン・ヒジュと王室の格式を備えたイ・ワンの相反する姿が“身分打破ロマンス”というドラマの核心を直観的に見せ、妙な緊張感とときめきを同時に与えた。

（写真＝Disney＋SNS）左からIU、ビョン・ウソク

これとともに公開された赤いスーツ姿のIUは、堂々としたカリスマ性を放っている。人波のなかでも揺らがない視線は、すべてを手に入れたが“平民”という身分的な制約に苛立ちを感じる財閥の経営者、ソン・ヒジュの意欲的で強靭な面を示唆している。

黒色のタキシードと対比される純白の装飾でクラシックでありながらも優雅な“白黒の王子”の姿を完成させたビョン・ウソク。王の息子だが、何も手に入れることのできない悲運の王子、イ・ワンの孤独感と深い目つきが視線を釘付けにしている。

（写真＝Disney＋SNS）上からIU、ビョン・ウソク

『21世紀の大君夫人』は、仮想の21世紀の立憲君主制の韓国を背景にしている。お金、能力、外見すべてを兼ね備えているが、“平民”である財閥のソン・ヒジュが、身分を上げるために王の息子であるイ・ワン大君との契約結婚を選択することで繰り広げられる“運命開拓ロマンス”だ。

お互いが必要で出会った2人だが、異なる選択をしてきた人生を通じてお互いを理解し慰め合い、格別な愛情を体験することになる予定だ。IUとビョン・ウソクが披露する密度の高い感情演技と“胸キュン”必至の関係性は、早くも視聴者の期待を高めている。

なお、『パーフェクト・クラウン』は2026年上半期にDisney＋で公開予定だ。

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。

◇ビョン・ウソク プロフィール

1991年10月31日生まれ。身長189cmと韓国俳優の中でも高い身長を活かし、2014年にモデルとしてデビュー。2016年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューを果たすと、『みんなの恋愛』『コッパダン～恋する仲人～』『青春の記録』『花が咲けば、月を想い』『力の強い女 カン・ナムスン』などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクした。5歳上の姉も元モデルとして活躍。ボーイズグループRIIZEのファンで推しはアントンと公言しており、2SHOTを自身のインスタグラムで公開して話題になったことも。

