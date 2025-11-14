ENHYPEN、名だたる歌手と肩を並べる！Apple Musicでジャスティン・ビーバーのカバー曲を公開 | RBB TODAY

ボーイズグループENHYPENが、Apple Musicの2025年「Carols Covered」コレクションに参加した。

Appleが独占公開しているApple Musicの「Classical Carols Covered」は、クラシックアーティストたちが既存のキャロルに新しくて現代的な感覚を加えて再誕生させる企画だ。

クラシックをまったく違う方法で楽しめるこのプレイリストには、今年オルガニストのアナ・ラップウッドとピアニストのフランチェスコ・トリスターノの新しい編曲を追加し、革新的で美しい音楽に仕上げた。

今年はENHYPENの『Mistletoe』、歌手カリードの『Last Christmas』、オリー・マーズの『Merry Christmas Everyone』、パーカー・マッカラムの『Santa Claus Is Comin' to Town』、UMIの『This Christmas』をはじめとするさまざまなアーティストの楽曲が含まれた。

（写真＝Apple Music）ENHYPEN

ENHYPENは、ジャスティン・ビーバーのお祝いの雰囲気を盛り込んだ2011年の楽曲『Mistletoe』を再解釈した。ジェイクは、「幼い頃の思い出を回想しながら、いつも笑みが浮かぶ」と話し、ジョンウォンは「練習生のときからホリデーシーズンになると、いつも楽しんで聴いていた曲だ」として、「この曲の甘くてときめく歌詞が、ファンの皆さんがENHYPENを見つめてくれる気持ちと似ていると感じた」と伝えた。

今回のコレクションは、クリスマスやホリデーミュージックを独特な方法で再解釈し、Apple Musicのエディターが厳選したアーティストの新曲で構成した。没入感の高い空間音響で世界中のリスナーに提供する。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、躍進を続けている。

