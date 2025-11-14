西洋男性から精子提供を受け未婚で出産した日本人タレント　“5カ国語”を操る息子の天才ぶりを告白 | RBB TODAY

韓国で活躍する日本人タレント・藤田小百合が、息子の語学天才ぶりを明かした。

11月13日に韓国で放送されたtvN STORYのバラエティ番組『各家夫婦』（原題）では、結婚20周年を迎えた歌手キム・ジョンミンと、“ハロプロ出身”タレントの谷ルミコさんによる日本デートの様子などが紹介された。

番組では藤田小百合の息子・ゼンくんの近況も取り上げられ、藤田小百合はゼンくんが満4歳、韓国の年齢では6歳だと明かした。これをスタジオで見ていた歌手KCMは、ゼンくんを「語学の天才」と評し、谷ルミコさんも「本当にそうだと思う」と述べ、ゼンくんの並外れた才能に共感を示した。

（画像＝tvN STORY）2・3枚目、藤田小百合

ゼンくんに日本語を教えているのかという質問に対し、藤田小百合は「ゼンとは赤ちゃんの頃から日本語だけで会話している」と答え、出演者を驚かせた。

続けて「日本語は（ゼンにとって）母語」と説明し、「そして韓国の幼稚園に通わせているので、自然と韓国語と日本語を覚えていった」と、ゼンくんが2つの言語を自然に習得した背景を語った。

さらにゼンくんは、韓国語と日本語に加えてなんと5カ国語を操ることが判明し、出演者たちを一層驚かせた。

◇藤田小百合 プロフィール

1979年10月13日生まれ、東京都出身。韓国で活動する日本人タレント。2007年の韓国KBS2バラエティ番組『美女たちのおしゃべり』（原題）でブレイク。その後、韓国で数々のバラエティ番組に出演して広く知られた。40代に突入すると、子宮年齢がすでに「48歳」という診断を受け、自発的に“未婚の母”になることを決意。精子バンクに保管された西洋男性の精子提供を受けて妊娠し、2020年11月に日本で3200gの男児ゼンくんを出産した。

