ZEROBASEONE、2作品連続で日本レコード協会「プラチナ」認定獲得！絶大な人気を証明 | RBB TODAY

ボーイズグループZEROBASEONEが日本1stEP『PREZENT』とスペシャルEP『ICONIK』で、2025年だけで日本レコード協会「プラチナ」認定を2作品連続で獲得し、日本での絶大な人気を再び証明した。

2025年初めにリリースされた『PREZENT』は、リリース初週のアルバムセールス自己新記録を打ち立て、日本の「オリコン週間アルバムランキング」「週間合算アルバムランキング」でそれぞれ1位を獲得した。

特に、リリースからわずか2週間で日本レコード協会から「プラチナ」認定を獲得し、ビルボードジャパンの2025年上半期の「トップアルバムセールス」チャートで4位となり、ZEROBASEONEの存在感を印象付けた。

（写真＝WAKEONE）ZEROBASEONE

このような上昇傾向は、スペシャルEP『ICONIK』にもつながった。10月にリリースした同EPは、「オリコン週間アルバムランキング」「週間合算アルバムランキング」2位、タワーレコード「全店総合アルバムチャート」1位、ビルボードジャパン「トップアルバムセールス2位」と、リリース直後に主要チャートで圧倒的な成績を残した。

これと同時に「オリコンデイリーアルバムランキング」に7日連続でトップ10を記録するなど、着実にヒットを続けた結果、「プラチナ」認定を獲得し、“2作品連続「プラチナ」認定”という記録を打ち立てた。

音源部門でも強大な存在感を放った。1月に先行リリースされた5thミニアルバム『BLUE PARADISE』の収録曲『Doctor！Doctor！』リリースから9カ月が経ったにも関わらず、オリコン「週間ストリーミング急上昇ランキング」1位を記録し、ランキングを“逆走”して驚異の結果を残した。

なお、ZEROBASEONEはワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE＆NOW’」を通じて、グローバルな影響力を拡大中だ。

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

