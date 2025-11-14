ILLIT、K-POPグループデビュー曲“最短記録”樹立！『Magnetic』がSpotifyで7億回再生突破 | RBB TODAY

ILLITがカムバックを目前に、Spotifyで新たな記録を打ち立てた。

11月14日、Spotifyによると、ILLITの1stミニアルバム『SUPER REAL ME』のタイトル曲『Magnetic』が12日の時点で7億1万7970回の再生回数を記録した。これは、同ストリーミング数に到達したK-POPグループのデビュー曲として史上最短となる記録だ。

2024年3月にリリースされた『Magnetic』は、好きな相手に惹かれる気持ちを“磁石”に例えた楽曲で、ウィットに富んだ歌詞と中毒性のあるメロディが特徴だ。指を使ったポイントダンスは世界中でチャレンジブームを巻き起こした。

同楽曲のシンドローム級の人気は、さまざまな指標でも確認できる。『Magnetic』は韓国の主要音源チャートで1位を席巻しただけでなく、K-POPのデビュー曲としては史上初かつ最短で米ビルボード「HOT 100」および英オフィシャル「シングルトップ100」へのチャートインを達成した。さらに、ロングランヒットを記録し、昨年の各種グローバル年間チャートではK-POP楽曲の中で最高順位を獲得した。リリースから約1年7か月経った現在も、韓国音源チャートの上位をキープし続け、根強い人気を証明している。

ILLITは『Magnetic』をはじめ、『Lucky Girl Syndrome』『Cherish (My Love)』『Tick-Tack』など、Spotifyで1億回再生を突破した楽曲を計4曲保有し、これまで発表してきた全楽曲の累計ストリーミング数は19億回を超える。

なお、ILLITは11月24日に1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』をリリースする。タイトル曲は「ただかわいいだけには見られたくない」という心情を率直に表現したナンバーで、リリースに先立ち従来のイメージから脱したキッチュでワイルドなスタイルの多彩なコンセプトフォトを公開し、カムバックへの期待を高めている。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

