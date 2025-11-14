全身タトゥーを「バカみたい」と後悔し除去したナナ、大胆ブラトップ姿で見せた見事な肉体美【PHOTO】 | RBB TODAY

女優のナナが大胆なスタイリングを披露し、話題を集めている。

ナナは11月13日、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真でナナは、ショートカットに濃いアイメイクを合わせてシックな雰囲気を演出し、圧倒的なカリスマで視線を奪った。

ブラウンのファージャケットの下にブラトップを合わせ、鍛え上げられた腹筋を大胆に披露。ボトムスにはシースルーのタイツとミニショーツを組み合わせ、スラリとした美脚が際立つスタイリングでファンの視線を集めた。

（写真＝ナナInstagram）

大胆なファッションセンスで注目を集めるナナは、本業である歌手・女優としても精力的に活動中だ。7月に公開された映画『全知的な読者の視点から』では、正義感あふれる戦士「チョン・ヒウォン」を演じ、来年公開予定のNetflix新オリジナルシリーズ『スキャンダル』の撮影もすでに終えている。また、今年9月にはデビュー16年目にして初のソロアルバム『Seventh Heaven 16』を発売し、アーティストとしての魅力も存分に発揮した。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

■【写真】そんなところにも…ナナの“全身タトゥー”

■【写真】全身タトゥーのナナ、“ノーブラ”で東京に

■【写真】「イカれた体型」ナナ、“食い込み”スイムウェア姿