『暴君のシェフ』イ・チェミン、交際中の同い年女優と“グルメデート”か？SNSでの認証ショットに注目 | RBB TODAY

公開恋愛中の俳優イ・チェミンとリュ・ダインの“恋の行方”に異常はない。

いわゆる“ラブスタグラム”をめぐって悪質コメントが寄せられたものの、2人の関係はむしろさらに強くなっており、忙しいなかでもグルメデートを楽しんだようだ。

11月4日・6日、ソウル・江南（カンナム）にある人気飲食店のSNSには、イ・チェミンとリュ・ダインのサインが写った来店認証ショットが投稿された。

イ・チェミンは同店で「いつもありがとうございます」とメッセージを残し、リュ・ダインも「いつも美味しくいただいています。ご繁盛をお祈りします」とコメント。公開日は異なるものの、投稿時期がほぼ同じだったことから、2人が同じタイミングでこの店を訪れ、デートを楽しんだとみられている。

（写真＝SNS）イ・チェミンとリュ・ダインのサイン

イ・チェミンとリュ・ダインは2024年3月に交際を認めた。ドラマ『イルタ・スキャンダル ～恋は特訓コースで～』での共演をきっかけに親しくなり、手をつないで歩く姿が拡散され熱愛説が浮上すると、すぐに認め、公開恋愛がスタートした。

その後は『イルタ・スキャンダル ～恋は特訓コースで～』の集まりに一緒に参加するなど、知人の前でも自然体で交際を続け、堂々とデートを楽しむ姿が度々話題を呼んでいた。

最近ではイ・チェミンが出演したドラマ『暴君のシェフ』が注目を集めるなか、2人のSNSにペアリングをつけた写真がアップされたことで話題に。しかし一部からは「ラブスタグラムで交際を匂わせすぎ」「作品への没入を妨げる」といった批判も寄せられ、悪質コメントが殺到した。

これについてイ・チェミンは『暴君のシェフ』の終了インタビューで、「（匂わせ目的など）そんな意図でつけていたわけではなく、単にファッションとしてつけていただけ。あそこで写真が撮られるとは思わなかった。打ち上げで楽しもうという気持ちで行っていた。強いて言えば僕のミス」と説明している。

（写真提供＝OSEN）イ・チェミン（左）、リュ・ダイン

悪質コメントによって傷ついてもおかしくない状況だったが、イ・チェミンとリュ・ダインの関係は揺らぐどころか、むしろ一層強まっている。韓国の若手俳優カップルを代表する2人だけに、温かい声援が続いている。

なお、イ・チェミンが出演したドラマ『暴君のシェフ』は最高視聴率17.1％を記録して終了。リュ・ダインは2026年放送予定の新ドラマ『覚醒』（原題）への出演が決まっている。

◇イ・チェミン プロフィール

2000年9月15日生まれ。韓国・京畿道出身。身長190cm。高身長とアイドル級のビジュアルを併せ持つ人気若手俳優で、2021年にドラマ『ハイクラス～偽りの楽園～』でデビュー。以降も『時速493キロの恋』（原題）、『還魂：光と影』、『イルタ・スキャンダル ～恋は特訓コースで～』、『生まれ変わってもよろしく』に出演し、2024年6月公開のNetflixオリジナルシリーズ『ヒエラルキー』で主演を務めた。2022年9月から2024年5月にかけてKBSの音楽番組『ミュージックバンク』でMCを務め、IVEのウォニョン、LE SSERAFIMのホン・ウンチェと共演した。プライベートでは2024年3月、同じ2000年9月生まれで女優のリュ・ダインとの交際を認めた。

◇リュ・ダイン プロフィール

2000年9月29日生まれ。韓国・釜山広域市出身。身長174cm。2020年放送のドラマ『18アゲイン』（原題）でデビューし、2023年のドラマ『イルタ・スキャンダル～恋は特訓コースで～』ではチャン・ダンジ役を演じた。2024年にはTVINGオリジナルシリーズ『ピラミッドゲーム』（原題）に出演した。プライベートでは2024年3月、同じ2000年9月生まれで俳優のイ・チェミンとの交際を認めた。

