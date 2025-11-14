日本サッカーファン必見！本田圭佑、パク・チソンらスター集結の“レジェンド日韓戦”が韓国地上波で放送へ | RBB TODAY

本田圭佑から中田英寿、パク・チソンまで。日韓を代表するサッカースターが韓国で一堂に会し、“レジェンド日韓戦”を繰り広げる。

韓国地上波のSBSでは来る12月3日22時20分より、人気サッカーバラエティ番組『ゴールを決める彼女たち』（原題）のスピンオフ『ゴールを決める奴ら ―レジェンド韓日戦』（以下、『レジェンド韓日戦』）が放送される。

『レジェンド韓日戦』は、日韓両国を代表するサッカーのレジェンド選手14人が再びそれぞれの代表ユニホームに袖を通し、プライドを懸けた5対5のミニサッカー対決を繰り広げる番組だ。

限られたスペースで行われる高密度の試合を通じて、現役時代に劣らない躍動感と緊張感のある戦いを披露する。

「韓日戦は負けられない」

韓国代表では、パク・チソンやパク・チュホ、イ・グノといった日本でも活躍したJリーグ経験者のほか、イ・ヨンピョ、ソル・ギヒョン、イ・ドングク、ク・ジャチョル、キム・ヨングァンなど、ワールドカップやオリンピックを経験したレジェンドが総出演する。

対する日本代表も、中田英寿、本田圭佑、前園真聖、城彰二、中澤佑二、佐藤寿人、柿谷曜一朗、南雄太といったスターが名を連ねている。

両チームとも、現役時代に国家の命運を担ってきたスターで構成されており、単なるバラエティ番組を超え、実際の“日韓戦”以上の緊張感と没入感が予告されている。

（写真＝SBS）『ゴールを蹴る奴ら ―レジェンド韓日戦』ポスター

今回公開された『レジェンド韓日戦』の予告映像は、ク・ジャチョルが代表ユニホームを再び取り出すシーンから始まる。

「あるかどうかわからないな。もう出さないつもりだったのに」と言いながらも、クリーニング店でユニホームを受け取り「あってよかった」と呟くク・ジャチョル。

その後、肩にユニホームをかけたまま自転車に乗り、韓国代表の応援歌『勝利のために』を口ずさみながら「韓日戦（日韓戦）は負けられない。勝ちに行こう」と力強く誓い、放送への期待を呼び起こす。

（写真＝SBS）

続いて、イ・ヨンピョ、ソル・ギヒョン、イ・ドングク、イ・グノ、パク・チュホ、キム・ヨングァンらレジェンドの姿も次々と登場。「伝説たちがグラウンドへ帰還します」というテロップが、本格的なライバル対決の幕開けを告げる。クッキー映像では、ク・ジャチョルが自身の演技に満足できず照れくさがる様子が映し出され、笑いを誘う。

予告映像の撮影時には、7人のレジェンドが長年大切に保管した現役時代の代表ユニホームを鏡の前で着用。当時から若干体型に貫禄が出たとはいえ、当時から変わらぬ熱い闘志を燃やし、“日韓戦”への必勝を誓った。

（写真＝SBS）

（写真＝SBS）

なお、本来のメインコンテンツである『ゴールを蹴る彼女たち』は、SBSの新ドラマ『ダイナマイト・キス』の編成に伴い、12月の1カ月間は放送が行われない。そこで、視聴者の物足りなさを埋める特別編成番組として、今回の『レジェンド韓日戦』が2週間放送されることになった。

本来の『ゴールを蹴る彼女たち』は、2026年1月7日からレギュラー放送を再開する予定だ。

2025年最も熱い“日韓戦”として、サッカーバラエティの新たな幕を開ける『ゴールを蹴る奴ら ―レジェンド韓日戦』は、12月3日22時時20分よりSBSで放送される。

（記事提供＝OSEN）

