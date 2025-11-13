ZEROBASEONE、個性あふれる空港ファッション披露！輝くオーラでシンガポールへ出国【PHOTO】 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）が、個性あふれる空港ファッションを披露した。

本日（11月13日）、大学修学能力試験を受験するハン・ユジンを除くZEROBASEONEのメンバーが、海外スケジュールのため仁川国際空港からシンガポールへ出国した。

メンバーたちはそれぞれの個性が際立つコーディネートで登場し、マスクやサングラス越しでも輝くオーラを放った。

（写真提供＝OSEN）ZEROBASEONE

（写真提供＝OSEN）ソン・ハンビン、キム・テレ

（写真提供＝OSEN）ジャン・ハオ、キム・ジウン

なお、ZEROBASEONEは現在、ワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR “HERE & NOW”」を開催中。ソウル、バンコク、埼玉、クアラルンプールでの公演に続き、シンガポール（11月15日）、台北（12月6日）、香港（12月19日～21日）へとツアーを展開する。

（写真提供＝OSEN）キム・ギュビン、リッキー

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

■【写真】「お似合いカップル」ギュビンが“密着ハグ”したお相手は？

■【写真】「彼氏感えぐい」ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT

■【写真】リッキー、"2次元体型"に視線釘付け