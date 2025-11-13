凶器を手に恋人を脅迫…日本でも活動経験あるボーイズグループ出身の韓国俳優、ストーカー容疑で検察送致 | RBB TODAY

ボーイズグループUN（ユーエヌ）出身の俳優チェ・ジョンウォンが、ストーカー容疑で警察の捜査を受けた末、検察に送致された。

ソウル中部警察署は11月12日、ストーカー犯罪の処罰などに関する法律違反の疑いでチェ・ジョンウォンを検察に送致したと明らかにした。

チェ・ジョンウォンはこれに先立つ8月16日、恋人から別れを告げられた際に恋人の自宅を訪れ、凶器を持って脅した容疑が持たれていた。 同日、ソウル中部警察署はチェ・ジョンウォンをストーカー容疑で立件し、被害者の住居100m以内への接近禁止および電気通信を利用した接近禁止を命じる「緊急応急措置」を実施した。

（写真提供＝OSEN）チェ・ジョンウォン

事件が報じられた当時、チェ・ジョンウォンは「些細な口論が大きくなっただけのハプニングだ」と説明し、「感情的になった過程で誤解を招き、状況が歪んで伝わった点について非常に遺憾に思う」と釈明していた。 特に、凶器による脅迫やストーキングについては「まったくの事実無根」と否定していたが、最終的に事実であることが明らかになり、嘘であったことが露呈した。

なお、チェ・ジョンウォンは2000年に男性デュオUNとしてデビューし、2005年の解散後は俳優に転向してドラマやミュージカルなどで活動していた。日本でも過去に握手会やファンミーティングなどを開催している。

◇チェ・ジョンウォン プロフィール

1981年5月1日生まれ。2000年、キム・ジョンフンとともに男性デュオ「UN（ユーエヌ）」としてデビュー。『Gift』『Pado』『My love My bride』など数多くのヒット曲を発表して名前を知らせた。グループ解散後、2005年のドラマ『震える胸』を皮切りに俳優として活動。ドラマ『マイ・シークレット・ホテル』『奥様はサイボーグ』『先輩、その口紅塗らないで』などに出演した。

