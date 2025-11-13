「幼くなってる?!」BLACKPINK・ジス、“ぱっつん前髪”ショット公開！ラブリーな姿に反響続々【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのジスが、キュートな姿でファンの視線を奪った。

ジスは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ノースリーブのチェックワンピースに身を包み、自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「DIOR（ディオール）」のバッグを手にしたジスの姿が収められている。

何より注目を集めたのは、前髪をおろしたヘアスタイルだ。普段は額を見せたヘアスタイルが印象的なジスの“ぱっつん前髪”ショットは、彼女特有の清楚で可憐な魅力が際立ち、ファンの心を掴んだ。

この投稿を見たファンからは「幼くなってる？」「大優勝！」「お人形みたい」などのコメントが寄せられている。

なお、ジスが所属するBLACKPINKは現在、ワールドツアー「DEADLINE」を開催中。日本公演は2026年1月16日～18日に東京ドームで行われる予定だ。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。BLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

