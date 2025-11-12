ATEEZ、新羅免税店の新モデルに抜擢！“ワールドクラス”の人気を証明 | RBB TODAY

ATEEZが、新羅免税店の新モデルに抜擢された。

新羅免税店は11月12日、ATEEZとともに撮影したビジュアルを公開し、モデル起用を正式に発表した。

公開された写真には、明るい背景の中でブラックとホワイトのスーツを着こなしたATEEZの姿が収められている。8人8色の魅力が際立つ端正なビジュアルと、ため息が出るほどのラグジュアリーなスーツスタイルが、世界中のファンの心を掴んだ。

（写真＝KQエンターテインメント）

今回のATEEZの起用は、従来の免税店顧客層を超え、Kカルチャーへの関心が高い新規顧客を積極的に誘致するための戦略的な決定だという。

新羅免税店は「ATEEZとのマーケティング活動を通じて、若く洗練されたブランドイメージを強化し、コンテンツベースのマーケティングと連携して新羅免税店ならではの差別化されたサービスや商品を発信する形で顧客との接点を拡大していく」と明らかにした。また、グローバル顧客を対象としたプロモーションも進めていく計画だ。

2018年にデビューしたATEEZは、リリースする作品ごとに独創的な音楽性と圧倒的なパフォーマンスで注目を集め、「トップパフォーマー」「パフォーマンスの帝王」 と称されるほど、世界中のファンから熱い支持を得ている。

彼らは2021年、7thミニアルバムで米ビルボードのメインチャート「Billboard 200」に初ランクインを果たし、2023年には2ndフルアルバムで同チャート1位を獲得した。さらに昨年11月には11thミニアルバムで2度目の「Billboard 200」1位に輝くという快挙を達成した。

また、今年6月にリリースされた12thミニアルバムのタイトル曲『Lemon Drop』は、米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」で69位にランクインし、グループとして初めて同チャートに名を刻む快挙を達成した。さらに、7月に発売された12thミニアルバムのエディション版タイトル曲『In Your Fantasy』も「Hot 100」で68位を記録し、自己最高順位を更新した。

このように、韓国のみならず世界の音楽市場で確固たる存在感を放つATEEZは、新羅免税店の広告モデルとして多彩な活動を展開し、“ワールドクラス”の名にふさわしい影響力をさらに発揮していく見込みだ。

