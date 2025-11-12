TXT・ヨンジュン、ソロデビュー作が日本でも大ヒット！新AL『NO LABEL：PART01』オリコン1位に | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、初のソロアルバムでオリコンランキング1位を獲得した。

11月11日に発表された最新オリコンランキング（11月10日）によると、ヨンジュンの1stミニアルバム『NO LABELS:PART01』が「デイリーアルバムランキング」で1位を記録した。

韓国の音楽番組で披露されたステージが話題を呼び、新アルバムへの注目が日ごとに高まっている中、タイトル曲『Talk to You』も「デイリーデジタルシングルランキング」（11月7日付）で7位にランクインし、日本のファンから熱い反応を得ている。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

本作は、肩書きやレッテルを取り払い、“ヨンジュンそのもの”を表現したアルバムで、“ヨンジュン・コア”を濃く溶け込ませた作品として世界中のリスナーから高い評価を得ている。リリース当日には、韓国のアルバム販売集計サイト「Hanteoチャート」で54万2660枚の売上を記録し、“ハーフミリオンセラー”を達成した。

韓国で披露した音楽番組でのカムバックステージも大きな話題を集めている。観る者を圧倒するエネルギッシュなダンス、繊細な表情演技、安定感のある歌声、そしてステージを楽しむ余裕ある姿が好評を得ており、“K-POPを代表するダンサー”と呼ばれるヨンジュンの実力を証明する音楽とステージだと称賛の声が相次いでいる。

なお、ヨンジュンが所属するTOMORROW X TOGETHERは、11月15日・16日の埼玉公演を皮切りに、日本5大ドームツアーの幕を開ける。ヨンジュンは日本公演を前にソロ活動で大きな成果を上げ、ツアーへの期待をさらに高めている。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

