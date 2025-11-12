ZEROBASEONE、受験生を全力応援！心温まるメッセージ公開「良い結果が訪れますように」 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）が、大学受験を控える学生たちへ、心のこもった応援メッセージを送った。

ZEROBASEONEは11月12日、公式ユーチューブチャンネルを通じて、受験生に向けた応援メッセージ動画を公開した。

動画の冒頭でメンバーは、「2026年度大学修学能力試験（以下、スヌン／日本でいう大学入学共通テスト）が近づいてきましたね。本当に時間が経つのが早いです」と語り、「これまで一生懸命走り続けてきたすべての受験生の皆さん、本当にお疲れ様でした。明日は、皆さんの努力が輝く瞬間です。これまで積み重ねてきた時間が報われるような良い結果が訪れますように」と応援メッセージを伝えた。

（写真＝WAKEONE）

続けて、「緊張せず、自信を持って問題を解くことが一番大切だそうです。少し難しくても自分を信じて解いていけば大丈夫です。皆さんのすべての選択に幸運がついてくるはずです」と励まし、「最近とても寒くなってきたので、体調管理が一番大事です。暖かくして、ぐっすり寝て、しっかり食べてくださいね」と、優しい気遣いの言葉も添えた。

今年のスヌンを実際に受験するグループの最年少メンバー、ハン・ユジンへの応援も忘れなかった。メンバーたちは「ユジン、うまくできるよね？」と呼びかけ、「今この瞬間も一生懸命頑張っている受験生の皆さんに、僕たちのエールが少しでも力になれば嬉しいです。受験生の皆さん、そして受験生ZEROSE（ファンダム名）、そして受験生ユジン、みんなファイティン！」と力強くエールを送った。

なお、ZEROBASEONEは現在、ワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR “HERE & NOW”」を開催中。ソウル、バンコク、埼玉、クアラルンプールでの公演に続き、シンガポール（11月15日）、台北（12月6日）、香港（12月19日～21日）へとツアーを展開する。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

