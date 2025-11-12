大ヒットドラマ『太陽を抱く月』にも出演…突然この世を去った俳優ソン・ジェリムさん、1周忌 | RBB TODAY

俳優ソン・ジェリムさんが、突然この世を去ってから1年が経った。

ソン・ジェリムさんは2024年11月12日12時30分ごろ、ソウル市城東（ソンドン）区の自宅で亡くなっているのが発見された。享年39歳だった。

警察によると、現場からA4用紙2枚分のメッセージが見つかったという。また、ソン・ジェリムさんは生前、自身のSNSに「長い旅の始まり」という言葉を残し、コメント欄を閉鎖していたことがわかっている。

（写真提供＝OSEN）ソン・ジェリムさん

ソン・ジェリムさんはモデルとしてデビュー後、2009年に俳優へ転向。最高視聴率40％越えを記録した大ヒット作『太陽を抱く月』をはじめ、『美男〈イケメン〉ラーメン店』『TWO WEEKS』『于氏王后』など数々のドラマに出演し、映画『夜叉－容赦なき工作戦－』『アンニョンハセヨ』『薄氷の告発』などでも存在感を示した。

なお、ソン・ジェリムさんの遺作となる映画『遠くて近い』（原題）は、12月3日より韓国で公開される予定だ。

【相談窓口】

一般社団法人日本いのちの電話連盟（電話、メール相談可能）

TEL：0570-783-556＝ナビダイヤル 午前10時から午後10時まで

