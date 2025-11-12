&TEAM、日本でも人気が止まらない…韓国デビューAL『Back to Life』が「ダブル・プラチナ」認定！ | RBB TODAY

&TEAMが韓国デビューアルバムで、日本レコード協会の「ダブル・プラチナ」認定を獲得した。

11月12日、日本レコード協会によると、&TEAMの韓国1stミニアルバム『Back to Life』（10月28日発売）が、2025年10月時点で累積出荷量50万枚を突破した。

日本レコード協会は、音盤の累積出荷量に応じて「ゴールド」（10万枚以上）、「プラチナ」（25万枚以上）、「ダブル・プラチナ」（50万枚以上）、「トリプル・プラチナ」（75万枚以上）、「ミリオン」（100万枚以上）に区分して認定を行っている。

これにより、&TEAMはこれまでリリースしたすべてのフィジカルアルバムで、日本レコード協会の認定リストに名を連ねることになった。

（写真提供＝YX LABELS）&TEAM

これまで、デビューアルバム『First Howling：ME』、2ndミニアルバム『First Howling：WE』、1stフルアルバム『First Howling：NOW』が「プラチナ」、1stシングル『五月雨（Samidare）』、2ndシングル『青嵐（Aoarashi）』、そして2ndフルアルバム『雪明かり（Yukiakari）』がそれぞれ「ダブル・プラチナ」に認定。前作となる3rdシングル『Go in Blind（月狼）』では、グループ初の「ミリオン」認定を受けた。

『Back to Life』は、&TEAMが韓国で初めて発表したアルバムであり、発売初日にわずか1日で113万枚以上を売り上げ、瞬く間に“ミリオンセラー”のタイトルを手にした。その後、発売から1週間（10月28日～11月3日）で累積販売枚数122万2022枚を記録し、韓国と日本の主要アルバムチャートを席巻した。

さらに、アルバムと同名のタイトル曲『Back to Life』では、SBS M『THE SHOW』、MBC M『SHOW CHAMPION』、KBS2『ミュージックバンク』で立て続けに1位を獲得し、韓国音楽番組で“三冠王”に輝いた。

中毒性の高い音楽と卓越したパフォーマンス力が評価され、K-POPの本場はもちろん、世界の舞台でも通用する実力を証明した形となった。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動。2025年10月28日に韓国デビュー。

■【写真】「色気やばい」シャツから素肌チラ見え…K、妖艶なメガネSHOT

■【写真】「どうした」ファン困惑？EJ、“超至近距離SHOT”

■【写真】ユウマ、小顔際立つ眼鏡ショット「可愛すぎて泣いちゃう」