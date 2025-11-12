ファンだった14歳上の韓国俳優と結婚！日本人妻アヤネさんの“寝そべりSHOT”にファンもほっこり【PHOTO】 | RBB TODAY

14歳年上の韓国人俳優イ・ジフンと“国際結婚”した日本人妻アヤネさんが、家族愛あふれる近況投稿を公開して話題だ。

アヤネさんは最近、インスタグラムを更新。「前にオッパ（お兄さん）と2人で来た場所に3人で来るなんて…」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿には、ソウル近郊の京畿道加平（キョンギド・カピョン）に旅行した際の写真が並んでいる。秋空の下でアヤネさんとイ・ジフンが隣同士密着して芝生に寝転び、イ・ジフンの上には1歳になる娘ルヒちゃんがちょこんと座っている。

満面の笑顔を見せるルヒちゃんにつられて、幸せそうなスマイルを浮かべるイ・ジフンとアヤネさん。別の写真でもイ・ジフンがアヤネさんにバックハグしたりするなど、家族愛に満ちた投稿でファンをほっこりとさせた。

アヤネさんは「子どもと旅行に行くことは思い出になく意味がないと思うかもしれないが、実際に苦労して来てみると、新しい環境に、初めて見る者に、ワクワクして目がキラキラして楽しく幸せそうな姿を見ると、絶対に無駄足じゃなかったと感じる」と綴るとともに、「これからもたくさん行こう。私の家族を本当に愛してる」と綴っていた。

（写真＝アヤネさんInstagram）

なお、アヤネさんとイ・ジフン夫妻は14歳の年の差を乗り越え、2021年に結婚式を挙げた。アヤネさんはもともとイ・ジフンのファンだったという。その後、体外受精の末に妊娠に成功し、2024年7月に第一子となる娘ルヒちゃんを出産した。

