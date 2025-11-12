ステージ上で失神したヒョナ、大胆ポーズの控室オフショット公開「ありがとうございます」【PHOTO】 | RBB TODAY

歌手ヒョナが、公演中にステージで倒れて多くの人々を驚かせたなか、オフショットを公開し、回復した近況を伝えた。

ヒョナは11月11日、自身のSNSに「みなさんありがとうございます」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ステージで倒れる前に控室で過ごしていたヒョナの姿が収められている。大胆なポーズが目を引くショットから、メイク中の様子、ステージに上がる前にダンサーたちと手を合わせて気合いを入れる姿まで、多彩な瞬間が写し出されている。

（写真＝ヒョナInstagram）

先立ってヒョナは、11月9日にマカオで開催された「WATERBOMB 2025 MACAU」のステージで『Bubble Pop!』を披露していた最中、突然意識を失い倒れた。驚いたダンサーたちが急いで駆け寄り、その後、ステージに上がった警護スタッフがヒョナを抱えて退場し、そのままステージは終了した。

倒れた直後、ヒョナは自身のSNSで「本当に本当にごめんなさい…。前の公演から短い期間だったけど、良い姿を見せたくて頑張ったのに、プロらしくない姿になってしまった気がして…。正直、私自身も何も覚えていなくて、いろいろ考えたけれど、ちゃんと伝えたかった」と心境を明かした。

続けて、「マカオのファンも来てくれたし、A-ing（ファン名）だけじゃなく、みんなお金を払って観に来てくれたステージなのに、本当にごめんね、申し訳ない」とし、「これからもっと体力もつけて、地道に頑張る。すべてが思いどおりになればいいけれど、これから努力していく」と誓った。さらに「私は本当に大丈夫。私のことは心配しないで！」と自身の状態にも触れ、ファンを安心させた。

所属事務所も「（ヒョナは）十分に休息を取りながら安定して過ごしている」と伝えている。

◇ヒョナ プロフィール

1992年6月6日生まれ。2007年にJYPエンターテインメントからWonder Girlsの一員としてデビューするが、健康上の理由で脱退。その後、CUBEエンターテインメントに移籍し、2009年に4Minuteのメンバーとして再デビューした。2011年にはBEASTのチャン・ヒョンスンとユニット「Trouble Maker」を結成。2018年の「Mnetアジアンミュージックアワード（MAMA）」では、交際していた歌手イドン（DAWN）との“キスパフォーマンス”を披露し、大きな話題となった。2022年11月にイドンと破局し、2024年1月にHIGHLIGHT出身のヨン・ジュンヒョンとの交際を公表、同年10月に結婚した。

