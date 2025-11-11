天鷹酒造 蜂蜜酒「天鷹 Mead -Dry-」をクラウドファンディングで先行販売 | RBB TODAY

天鷹酒造は、食事とともに楽しめる辛口の蜂蜜酒（ミード）「天鷹 Mead -Dry-（てんたか ミード ドライ）」を開発し、2025年11月21日（金）12:00よりクラウドファンディングサイトにて先行販売を開始します。

日本酒蔵の技術が生んだ「食事に寄り添うミード」

蜂蜜を原料とするミードは、豊かな甘みが特徴で、食後酒として楽しまれることが一般的でした。しかし、栃木県大田原市で100年以上の歴史を持つ天鷹酒造は、「食事とともに楽しめるミードがあってもいいはず」との考えから、甘さを抑えたドライタイプのミード開発に着手しました。

同社は、日本酒造りで培ってきた発酵技術を応用。和食文化の文脈で設計することで、単に甘くないだけでなく、料理の味を引き立てる繊細な味わいを実現したとしています。

開発の背景と独自の製法

開発のきっかけは、同社の蔵人がアメリカを訪れた際、現地で出会ったミードの多様性と自由な発想に強く刺激を受けたことでした。ワインやクラフトビールのようにミードが人々の暮らしに溶け込んでいる光景を目の当たりにし、「まだ世の中に無い、ミードの汎用性を活かした商品を造りたい」という想いを強くしたとのことです。最終的な目標として「寿司に合うミード」を掲げ、開発がスタートしました。

帰国後、試行錯誤の末にたどり着いたのが、日本酒の「段仕込み」に着想を得た独自の製法です。5種類の蜂蜜と複数の清酒酵母を掛け合わせることで、複雑で奥行きのあるドライな味わいを生み出すことに成功し、蜂蜜酒の新たな可能性を切り拓きました。

伝統と革新を続ける天鷹酒造

天鷹酒造は1914年（大正3年）創業の老舗酒蔵です。「安心・安全・楽しい」を理念に掲げ、有機JAS認証を受けた日本酒造りなど、環境と人に配慮した取り組みを続けています。

その品質は国内外で高く評価されており、「全国新酒鑑評会」で有機日本酒として初の金賞を受賞したほか、海外のコンクールでも多数の受賞歴を誇ります。また、ミード製造においても、アメリカ最大のミードコンテスト「The Mazer Cup International Mead Competition 2019」で日本産ミードとして初のメダルを受賞するなど、伝統を守りながらも常に新しい挑戦を続けています。

今回の「天鷹 Mead -Dry-」は、2025年11月21日（金）12:00に開始されるクラウドファンディングを皮切りに販売され、今後は生産体制を整えながら順次案内していく予定です。