GOT7・ジャクソン、嵐・松本潤との豪華2SHOT公開！東京で多数の著名人と交流「どういう世界線」【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループGOT7のメンバー、ジャクソンが嵐の松本潤と意外な関係性を見せた。

去る11月9日、ジャクソンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「TOKYO」という言葉などを綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ジャクソンが東京を訪れたときのものである。11月6日、彼はソロワールドツアー「MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026」の日本公演を開催した。

（写真＝ジャクソンInstagram）

1枚目：左からジャクソン、野村訓市、エヴァン・モック

2枚目左：佐野玲於、3枚目左：松本潤

写真のなかのジャクソンは、バーのような場所でクリエイターの野村訓市、ボーイズグループGENERATIONS from EXILE TRIBEの佐野玲於、ガールズグループBLACKPINKのロゼのミュージックビデオに出演し、話題になった俳優エヴァン・モックなど、さまざまな有名人に囲まれながら、東京での滞在を楽しんだ。

なかでも、嵐の松本潤との豪華なツーショットは世界中のファンを虜にしている。ジャクソンは彼に抱きつきながら、仲睦まじい様子を見せた。

投稿を目にしたファンからは、「え!?松潤!?」「交流えぐすぎる」「どういう世界線」といった反応が寄せられていた。

なお、ジャクソンは来る12月5日にアメリカ・ロサンゼルス、12月8日にシカゴで音楽フェスティバル「ジングルボール（iHeartRadio 102.7 KIIS FM’s Jingle Ball 2025 Presented by Capital One）」に出演する予定だ。

