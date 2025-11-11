「彼氏すぎる」RIIZE・ショウタロウ、イケメンオーラ放つ夜のお散歩SHOTにファン悶絶！【PHOTO】 | RBB TODAY

RIIZEのショウタロウが、ファンを魅了した。

ショウタロウは本日（11日）、RIIZEの公式インスタグラムを更新し、「neon night」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、アメリカの夜の街を散策するショウタロウの姿が収められている。黒のパーカーにネイビーのスウェットパンツ、スニーカーを合わせたカジュアルなストリートコーデで、ネオン輝く街並みに負けないイケメンオーラを放っている。

また、肩の力が抜けたリラックスした雰囲気は、まるで一緒にデートをしているかのような錯覚さえ与え、見る者をときめかせた。

この投稿を見たファンからは「彼氏すぎる」「心臓痛い」「イケメンすぎます」「街の雰囲気に合いすぎてる」といった反応が寄せられている。

なお、ショウタロウが所属するRIIZEは、11月24日に新シングル『Fame』をリリースする。

◇ショウタロウ プロフィール

2000年11月25日生まれ。本名は大崎将太郎（おおさき・しょうたろう）。神奈川県・横浜市出身。2019年にインスタグラムを通じてスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントに入社。2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。5歳からダンスを習い、EXILEやGACKTなどのバックアップダンサー経験がえう実力派で、K-POPアイドルの中でもトップクラスのスキルを持つと評価されている。

