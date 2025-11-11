日本人メンバーの大胆イメチェンにも注目！ILLIT、新SG『NOT CUTE ANYMORE』コンセプトフォト公開 | RBB TODAY

ILLITが新作のコンセプトフォトを公開し、カムバックへの熱気を一層高めた。

ILLITは11月10日、公式SNSに1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』の「NOT CUTE」バージョンのコンセプトフォトを掲載した。

「NOT CUTE」バージョンは、“もう可愛いだけじゃない”と宣言するILLITの新しい姿を収めたもの。無彩色で古びたオフィス空間と対照的に、ユニークでキッチュなビジュアルが目を引く。

（写真提供＝BELIFT LAB）ILLIT

日本人メンバーのモカとイロハの金髪・オレンジの大胆なヘアカラーや個性豊かなスタイリングは、これまでのILLITのイメージから一歩踏み出したもので、多面的な魅力を感じさせる。笑顔を封じたシックな表情も印象的だ。

同時に、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルで公開されたコンセプトフィルムも注目を集めている。メンバーたちが月曜日から金曜日までの“会社員の感情の変化”をユーモラスに表現し、ウィットに富んだ演出で作品に遊び心を加えた。

このように“拡張されたILLITコア”を掲げた今回の新作は、発表前から大きな話題となっている。

（写真提供＝BELIFT LAB）上からユナ、ミンジュ、モカ

さらにシングル全体には、英国ファッションブランド「アシュリー・ウィリアムズ（Ashley Williams）」とのコラボデザインが採用され、スタイリッシュな世界観が強調された。中でも、ポーチバージョンと韓国の人気キャラクター「Little Mimi」とのコラボによるキーホルダーチェーン人形バージョンという2種類のMDアルバムは、10～20代の好みに見事にハマった。

音楽面での進化にも期待が集まる。タイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』は、“可愛いだけで見られたくない”という気持ちをストレートに表現した一曲で、アメリカの名プロデューサー、ジャスパー・ハリスがプロデュースを担当。サーシャ・アレックス・スローンやyouraなど国内外のシンガーソングライターが制作に参加し、ILLITの新たな魅力を引き出している。

（写真＝BELIFT LAB）上からウォンヒ、イロハ

なお、ILLITは11月12日に2つ目のコンセプト「NOT MY NAME」バージョンのフォトとフィルムを公開予定。続いて17日にタイトル曲MVのムービングポスター、21日・23日にティーザー2本が順次公開される。新曲とミュージックビデオは24日18時に公開される。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

■【写真】イロハ、ヒロイン感満載の海辺SHOT

■【写真】ミンジュ、ベッドで見せた“無防備な可愛さ”

■【写真】セーラームーン実写版？ ILLIT・モカ、“アニメ級”ビジュアル