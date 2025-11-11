急成長が止まらない…LE SSERAFIM・ウンチェ、網タイツ姿で大人な魅力「ヤバい」【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのウンチェが、“大人なビジュアル”を披露し、ファンの視線を奪っている。

ウンチェは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真のウンチェは、オレンジのタンクトップにミニスカート、網タイツとロングブーツを合わせたスタイリングで、ぐっと成熟した雰囲気を漂わせている。

ふわふわのファーハットを合わせた個性的なコーデも印象的で、階段に腰掛けたポーズやウィンクショットなど、大人びた表情が収められている。

この投稿を見たファンからは「かわいい」「これはヤバい」「誕生日おめでとう」「どんどんキレイになってる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウンチェInstagram）

なお、ウンチェは11月10日に19歳の誕生日を迎えた。所属グループのLE SSERAFIMは、10月24日に1stシングル『SPAGHETTI』をリリースし、カムバックを果たしている。

◇ホン・ウンチェ プロフィール

2006年11月10日生まれ。HYBE傘下レーベルSOURCE MUSICから誕生した初のガールズグループLE SSERAFIMとして2022年5月2日にデビュー。ダンスを習い始めてたった1年でJYPエンターテインメントとPLEDISエンターテインメントで合格した経歴がある。社交的で明るい性格の持ち主でメンバーからも愛される最年少メンバー。デビュー曲『FEARLESS』の振り付けは2時間で習得したという。

■【写真】「とんでもない」ウンチェ、“あみあみ透けトップス”

■【写真】ウンチェ、胸元ぱっくりのタンクトップ姿

■【写真】メイド風？ウンチェ、キュートなミニスカ姿