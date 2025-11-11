もはやゴルファーに見えない…父は元サッカー韓国代表で母は女優、18歳新人ゴルファーの大人びた最新美貌【PHOTO】 | RBB TODAY

サッカー韓国代表と女優の間に生まれた18歳の美人プロゴルファー、ソン・ジアが大人びた美貌で人々を魅了している。

女優パク・ヨンスは最近、自身のインスタグラムを通じて「新しいスマートフォン、おめでたい♡」とキャプションに綴り、2枚の写真を投稿した。

公開された写真には、鏡越しに自撮りをするパク・ヨンスの娘でプロゴルファーのソン・ジアが写っている。“女優のDNA”を継ぐだけあって目鼻立ちの整ったビジュアルの良さはさることながら、舌を出しながらのピースサインなど愛らしい魅力を発散し、多くのファンを虜にしていた。

この投稿に、ファンからは「本当に頑張って育てたね」「子どもが綺麗に大きくなった」「もっと美しくなった」「可愛さと綺麗さが共存している」などの反応が寄せられていた。

（写真＝パク・ヨンスInstagram）ソン・ジア

ソン・ジアは2007年6月21日生まれの18歳。元サッカー韓国代表DFソン・ジョングクと女優パク・ヨンスの娘で、6歳だった2013年にバラエティ番組『パパ、どこ？』（原題）に出演して注目を集めた。

ソン・ジョングクとパク・ヨンスは2015年に離婚したが、ソン・ジアは以降も女優の母親顔負けのビジュアルで話題に。その美貌から、一時はK-POPガールズグループTWICEらが所属する芸能事務所JYPエンターテインメントのスカウトを受けたとも伝えられた。

ただ、ソン・ジアは芸能界ではなくプロゴルファーを志し、中学よりゴルフに専念。そして今年8月、韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）正会員入会で正式にプロゴルファーに転向したことが、パク・ヨンスのインスタグラム投稿を通じて明らかになっていた。

