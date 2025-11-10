TXT・ヨンジュン、初ソロAL『NO LABELS PART.01』発売初日に“ハーフミリオン”達成！世界15地域で1位に | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンの初ソロアルバムが発売初日に“ハーフミリオンセラー”を達成した。

11月8日、アルバム販売量集計サイトのHANTEOチャートによると、ヨンジュンの1stミニアルバム『NO LABELS PART.01』が発売当日（7日）に54万枚以上の売上を記録し、デイリーアルバムチャート（11月7日付）で1位を獲得した。

『NO LABELS PART.01』はグローバルチャートでも好成績を収めている。8日午前10時まで日本・香港・シンガポール・フィリピンなど15か国/地域のiTunes「トップアルバム」で1位、「ワールドワイドiTunesアルバム」「ヨーロピアンiTunesアルバム」でそれぞれ4位と5位を記録した。また、タイトル曲『Talk to You』はフィリピン、マレーシアなど6か国/地域のiTunes「トップソング」1位となった。

韓国内の音源チャートでの活躍も目立っている。『Talk to You』は、7日午後5時にBugsリアルタイムチャート1位に上がった後、8日午前8時まで上位圏を維持した。

また、収録曲『Coma』、『Let Me Tell You (feat. Daniela of KATSEYE)』、タイトル曲『Talk to You』の3曲がオムニバス形式で構成されたMVも話題になっている。 ヨンジュンはカリスマ性と繊細さ、爆発的なエネルギーを見せ、唯一無二のカラーで“ヨンジュンコア”を完成させた。

このMVは、8日午前10時基準で台湾（8位）、シンガポール（9位）、スウェーデン（10位）など15か国/地域のユーチューブで人気急上昇動画となった。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

