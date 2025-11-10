ILLIT、新曲サプライズ披露にファン歓喜！初のファンミツアー完走で涙「大きく成長できた」 | RBB TODAY

ILLITが、カムバックを前に開催した単独公演で新曲を“サプライズ公開”し、グローバルファンの期待を一気に高めた。

ILLITは11月8日・9日の2日間、ソウル・オリンピック公園 オリンピックホールで「2025 ILLIT GLITTER DAY ENCORE」（以下、「GLITTER DAY」）を開催し、盛況のうちに幕を閉じた。

この公演は、6月のソウルを皮切りに、8～9月には日本・神奈川、大阪へと続いたファンミーティングツアーのフィナーレであり、全8公演が完売。ILLITの圧倒的なチケットパワーを改めて証明した。また、来る24日にリリースされる1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』に先立つ公演だったこともあり、会場の熱気はこれまで以上に高かった。

（写真提供＝BELIFT LAB）上からユナ、ミンジュ、モカ

期待が高まるなか、ILLITは「サプライズのスポイラーをお届けします」とクールな表情を見せ、新曲の振り付けを少しだけ披露。会場は大歓声に包まれた。

今回のアンコール公演は、より多彩なセットリストや構成で特別感を演出した。ILLITは、6月に発売した3rdミニアルバム『bomb』のタイトル曲『Billyeoon Goyangi (Do the Dance)』をはじめ、同アルバム収録曲を全曲披露し、観客の視線を釘付けにした。また、9月に発売した日本1stシングルのタイトル曲『時よ止まれ』を韓国で初めて披露し、ファンの期待を大きく高めた。

さらに、『Tick-Tack』『I’ll Like You』『Lucky Girl Syndrome』『Magnetic』『Almond Chocolate（Korean Ver.）』など代表曲では、会場中に自然とファンの合唱が響き渡った。楽曲を重ねるごとに、メンバーの余裕あるステージングと安定したライブ力が際立った。

公演をより特別なものにしたのが、充実したカバーステージだ。ILLITはLE SSERAFIM『Perfect Night』のグループパフォーマンスに加え、チョン・ソミの『Fast Forward』（ユナ）、Heizeの『And July』（ミンジュ）、BOL4の『Some』（モカ）、ペク・イェリンの『Square (2017)』（ウォンヒ）、JENNIEの『Mantra』（イロハ）など、多彩で個性豊かなソロカバーを披露し、大きな歓声を浴びた。また、ゲーム形式のK-POPダンスチャレンジリレーでは、ソロやユニットで次々に魅力を発揮し、会場を大いに盛り上げた。

（写真提供＝BELIFT LAB）上からウォンヒ、イロハ

ファン「GLLIT」との一体感あふれる交流も光った。ILLITは客席から登場したり、ステージ下に降りてファンに直接挨拶するなど、忘れられない瞬間を次々と演出。アンコールでは観客と共に『bamsopoong』を歌い、さらにステージへ戻って『oops!』を繰り返し披露する“Wアンコール”で熱狂を巻き起こした。

公演の終盤、メンバーは感極まって涙を流した。「皆さんのおかげで、私たちは大きく成長することができた。今年アルバム活動や様々なステージに立つたびに、GLLITの大切さを改めて深く感じた。今回の公演でも本当に愛されていると実感した」と語り、「これからもっと大きなステージに立つ日まで待っていてほしい。誇らしいアーティストになれるよう努力する」と決意を伝えた。

そしてILLITは、新作への期待感をさらに高めた。「今回の公演には、私たちの“可愛さ”をぎゅっと詰め込んだ。でも今日でその可愛さは終わり。もう“可愛い”って言っちゃダメ。1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』、楽しみにしていてください」と呼びかけ、会場から熱い反応が上がった。

（写真提供＝BELIFT LAB）ILLIT

ILLITは本日（10日）と12日に、新作のコンセプトフォトを順次公開する予定だ。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

